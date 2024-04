Vídeo: nova erupção do vulcão indonésio Ruang | A TARDE

O vulcão Ruang, localizado em uma zona remota do norte da Indonésia, voltou a entrar em erupção nesta sexta-feira,19, poucos dias depois de outras explosões que obrigaram a retirada de vários milhares de habitantes de uma ilha vizinha.

A agência de vulcanologia do arquipélago indicou que a erupção ocorreu às 17h06 (06h21 no horário de Brasília) e que uma coluna de fumaça com 400 metros de altura emergiu do vulcão.

Embora as autoridades tenham afirmado nesta sexta-feira que o vulcão começou a acalmar, mantiveram o nível de alerta máximo (4 de 4), sinônimo de alta atividade vulcânica.

As autoridades impuseram um isolamento em torno da cratera de seis quilômetros e alertaram para o risco de um tsunami devido à queda de material vulcânico no mar.

Em 2018, a cratera do vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, desabou no mar durante uma erupção, desencadeando um tsunami que matou mais de 400 pessoas e feriu milhares.

A Indonésia, que tem quase 130 vulcões ativos, registra frequentes atividades sísmicas e vulcânicas porque está localizada no "Círculo de Fogo do Pacífico".





Reprodução | Twitter