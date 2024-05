Vídeo: Papa Francisco faz oração pelo povo gaúcho em missa no Vaticano | A TARDE

O Papa Francisco manifestou solidariedade para as pessoas que estão sendo afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Ao final do Regina Caeli deste domingo, no Vaticano, Francisco pediu oração para o povo gaúcho. “Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas.”

A Defesa Civil do Estado informou ao menos 66 mortes, 101 desaparecidos e 155 feridos até este domingo. As chuvas também obrigaram 95,7 mil pessoas a abandonarem suas casas, entre 80,5 mil desalojados e 15,1 mil desabrigados. Ao todo, as chuvas já afetaram 707,1 mil pessoas no estado. Dos 497 municípios gaúchos, 332 foram afetados pelas fortes chuvas, o que representa 66% das cidades do RS.

Ao Vatican News, o presidente da @cnbbnacional, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, assim se manifestou. “A situação realmente é caótica. Temos várias vilas, bairros completamente debaixo d’água. O Exército, a Defesa Civil, o pessoal das nossas comunidades, gente de fora do Estado, enfim, é muita gente colaborando. Ainda existe muita gente em cima de telhado de casas, até mesmo árvores, esperando por socorro. Vários bairros da cidade de Porto Alegre também estão debaixo d’água. O nosso centro administrativo também foi tomado pela água. Enfim, várias igrejas... é realmente uma situação jamais vista não só aqui na nossa região, mas em todo o Estado.”

