Vídeo: Prefeito se casa com jacaré para trazer sorte ao município

Na cidade mexicana de San Pedro Huamelula, uma tradição peculiar é mantida: anualmente, o prefeito local se casa com uma jacaré-fêmea.

De acordo com o site "Quadratín Oaxaca", essa tradição tem mais de 200 anos e acredita-se que essa união entre o homem e a natureza traga prosperidade às colheitas dos agricultores e uma pesca abundante.

O portal britânico "The Telegraph" acrescenta que o casamento simboliza a paz alcançada entre dois grupos indígenas rivais através de uma união matrimonial.

Neste ano, o prefeito da cidade, Víctor Hugo Sosa, celebrou seu casamento com Alicia Adriana, uma jacaré carinhosamente chamada de princesa pelos moradores locais.

Um vídeo divulgado pelo Quadratín no Twitter mostra Sosa celebrando a cerimônia festiva com Adriana, vestido adequadamente, enquanto é aplaudido por vários moradores.

Após a cerimônia, Adriana foi vestida com um vestido de noiva branco para comemorar seu casamento com Sosa no palácio municipal. Durante todo o evento, sua boca permaneceu amarrada para evitar qualquer acidente. Após o encerramento da festa, ela foi conduzida de volta ao seu lago adequado, onde pode receber os cuidados necessários, aguardando ansiosamente a próxima cerimônia no próximo ano.

“Aceito esta responsabilidade porque nos amamos: isso é o que importa, não pode haver casamento se não nos amarmos. Amamo-nos e aceito casar com a princesa”, disse o prefeito durante a cerimônia.

“​Hoje o presidente vai perder o poder de ser presidente e os costumes vão excedê-lo, os locais, os nativos de Huamelula pedem ao todo poderoso ou por meio da jacaré, pedem a Deus o advento das chuvas, como todos sabemos, a germinação das sementes, das colheitas nos campos, no rio, nas lagoas, nos mares”, publicou o site Quadratín.

Veja o vídeo da cerimônia deste ano:

De fato, este não é o primeiro casamento de Sosa. Em 2022, o canal do Voz da América no YouTube divulgou um vídeo contendo imagens da sua cerimônia anterior.



Confira a cerimônia de 2022: