VÍDEO: Suposto OVNI é flagrado no céu de Curitiba e assusta moradores

Registro viralizou nas redes sociais mostrando o incomum artefato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um suposto OVNI (Objeto Voador Não Identificado) foi flagrado em vídeo sobrevoando o céu da cidade de Curitiba, capital do estado da Paraná. O registro viralizou nas redes sociais mostrando o incomum artefato.

As imagens foram feitas por um popular que faz alguns zooms do OVNI, dando uma dimensão do objeto que deixou os curitibanos intrigados. O vídeo foi compartilhado na plataforma do Youtube.

"Ao voltar de uma panificadora no domingo, dia 21/07/2024, vi um objeto no céu que não consegui entender o que era. Tenho uma Nikon B 700 com 60x de zoom e parei o carro e comecei a gravar. Depois fui com o carro mais para a frente até o final da rua e gravei mais um pouco até onde foi possível. Não estou afirmando nada! Também estou curioso para saber do que se trata", escreve o autor do registro.

Questionado por internautas sobre por que ele parou de gravar, o responsável pelo vídeo explica: "Cheguei final da rua Francisco Derosso. Tem uma linha férrea e uma passarela. Não consegui ir mais longe e o ‘objeto’ se afastou".

O Exército, que costuma acompanhar estes casos, ainda não se pronunciou. Portanto, ainda não se sabe se trata de um OVNI ou, como é comum nesses casos, de um balão meteorológico.

Assista: