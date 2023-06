Vídeo: traficante esconde cocaína em embalagens de "Ouro Branco"

Nesta sexta-feira, 9, um vídeo em que a equipe de fiscalização de um aeroporto descobre cocaína escondida em embalagens de bombom Ouro Branco ganhou grande popularidade nas redes sociais.



A audácia do traficante e a ironia do nome do doce, que remete à cor da droga, contribuíram para a rápida disseminação das imagens pela internet.

No vídeo, é possível observar os agentes abrindo o pacote e examinando uma embalagem individual do bombom. A droga está envolta em papel alumínio e plástico filme, sendo submetida a um teste. Ao final, o vídeo exibe o resultado do teste confirmando que a substância era, de fato, cocaína.

Reprodução / Redes Sociais