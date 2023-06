Web reage após Biden escolher general Charles Brown Jr para Defesa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu o general Charles Q. Brown Jr., chefe do Estado-Maior da Força Aérea, para se tornar o oficial militar mais graduado do país, de acordo com o The New York Times. No Brasil, a repercussão da notícia foi grande, com reação da web pela semelhança do nome com a banda Charlie Brown Júnior, comandada pelo falecido cantor Chorão.

Nos comentários da publicação do The New York Times, brasileiros postaram fotos, gifs e vídeos do cantor Chorão e brincaram com os envolvimentos dos EUA na guerra. "General Choris pra Ucrânia: "Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra", postou um.

"Duvido, ele dizia que um homem em paz não quer guerra com ninguém", completou outro internauta.

"Ressuscitar o Chorão pra mandar ele matar gente do outro lado do mundo, pqp", brincou outro brasileiro.

Breaking News: President Biden is expected to announce that he has chosen Gen. Charles Brown Jr., the Air Force chief of staff, to become the country’s most senior military officer, according to two U.S. officials.https://t.co/y5JFgfEXn8 — The New York Times (@nytimes) May 5, 2023

Meu tu não sabe o que aconteceu, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. https://t.co/vGOEkddFNh pic.twitter.com/2sS1tWBiaj — Dr Tuiter (@ibere) June 5, 2023

O General Charles Brown Jr chegando na guerra https://t.co/UfujkRpePr pic.twitter.com/MfrSh7J3L0 — Vinha 🍇 (@felipevinha) June 6, 2023

General Charles Brown Jr. faz seu primeiro pronunciamento no pentágono:



"UM HOMEM QUANTO ESTÁ EM PAZ NÃO QUER GUERRA COM NINGUÉM" https://t.co/gZJEtcWnso — wolverine do tiktok 🦖 (@junk_dino) June 5, 2023

O general

Se ele for formalmente nomeado e aprovado pelo Senado, o general Brown sucederá o general Mark A. Milley, cujo mandato como Chefe do Estado-Maior Conjunto expira no final de setembro. Ele seria apenas o segundo homem negro a comandar as Forças militares dos EUA, seguindo Colin L. Powell, que ocupou esse cargo durante as presidências de George H.W. Bush e Bill Clinton.

A nomeação e confirmação do general Brown também significaria que, juntamente com o secretário de Defesa Lloyd J. Austin III, os dois principais cargos de liderança do Pentágono seriam ocupados por homens afro-americanos pela primeira vez na história americana.

O General Brown e o Sr. Austin aconselhariam o Sr. Biden em questões de segurança nacional, desde a guerra na Ucrânia até o expansionismo militar da China na região da Ásia-Pacífico. Os dois representariam o Pentágono em audiências do Congresso, diante de legisladores republicanos muitas vezes hostis, que recentemente reclamaram que o Departamento de Defesa tornou-se muito “acordado”.