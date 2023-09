Whatsapp testa ferramenta de mensagens para outras plataformas

O Whatsapp está testando uma função nova que permite enviar mensagens para outros aplicativos, como Telegram e Signal. Até o momento, a empresa não se manifestou sobre o assunto e a ferramenta ainda não está em funcionamento.

Segundo informações inicialmente divulgadas pelo portal WABetaInfo, o recurso atuará como resposta às regulamentações da União Europeia, conhecida como Lei dos Mercados Digitais (DMA).

Entre as regras estabelecidas, está a interoperabilidade, que prevê que plataformas de mensagens permitam aos usuários se comunicarem por meio delas com outros aplicativos, que são adversários no mercado. A partir do funcionamento, o usuário poderá decidir se bloqueia a função de interação com outras plataformas.

O Whatsapp deverá cumprir as exigências da UE em até seis meses. Ainda não há informações sobre o recurso ser liberado para países fora da União Europeia.