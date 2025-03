Zelenski admite renúncia em troca da entrada da Ucrãnia na Otan

Zelenski considera renunciar à presidência da Ucrânia para encerrar guerra contra a Rússia - Foto: Ukrainian Presidential Press Service

O fim da guerra na Ucrânia, prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode não estar tão próximo quanto ele gostaria. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, respondeu a Trump, que o chamo de 'ditador sem eleições' e admitiu renunciar ao cargo.

A renúncia, no entanto, seria condicionada à entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pleito que se tornou um dos motivos para a invasão russa e cuja concretização inviabilizaria um acordo de paz.

Em entrevista neste domingo, Zelenski continuou a se opor à insistência de Trump para que ele assinasse um acordo sobre minerais que ele considera desfavorável à Ucrânia. Os Estados Unidos cobram o pagamento de US$ 500 bilhões pela ajuda oferecida ao governo ucraniano. Esse valor seria pago com os recursos naturais do país.

Essa soma é mais de quatro vezes maior do que o valor da ajuda dos EUA comprometida com a Ucrânia até o momento e mais de duas vezes o valor da produção econômica da Ucrânia em 2021, antes da guerra.

“É astronômico para nós, e não entendo por que impor tal ônus” a uma economia que já está sofrendo com a guerra, disse Victoria Voytsitska, ex-legisladora ucraniana e especialista em energia. “Parece que as próximas duas gerações terão que pagar reparações de acordo com esse esquema.”

Zelenski anunciou uma reunião nesta segunda-feira. 24, com mais de 30 países, pessoalmente ou on-line, como uma espécie de coalizão de apoio ao esforço de guerra da Ucrânia.

“Se isso trouxer paz à Ucrânia e se precisarem que eu renuncie, estou pronto”, disse Zelenski na coletiva de imprensa neste domingo, 23, véspera do terceiro aniversário da guerra. “Em segundo lugar, posso trocar isso pela OTAN”.

Por enquanto, disse Zelenski, a Ucrânia e os Estados Unidos permanecem presos em negociações sobre um acordo para trocar os minerais e outros recursos naturais da Ucrânia por ajuda americana.

Na noite de sábado, 22, o presidente Trump aumentou a pressão sobre a Ucrânia para assinar o acordo, que está sendo negociado há mais de 10 dias. Várias minutas de acordos já foram rejeitadas pelo lado ucraniano porque não continham garantias específicas de segurança dos EUA que protegeriam Kiev contra novas agressões russas.

“Acho que estamos bem perto de um acordo, e é melhor que estejamos perto de um acordo”, disse Trump à Conferência de Ação Política Conservadora na noite de sábado, observando que ele queria uma retribuição pela assistência militar e financeira americana anterior ao país devastado pela guerra. Ele também disse: “Estamos pedindo terras raras e petróleo - tudo o que pudermos conseguir”.