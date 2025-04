MUNDO Zelensky lamenta ausência de 'resposta' dos EUA após recusa de Putin Vladimir Putin rejeitou um cessar-fogo total e incondicional na Ucrânia, proposto pelos EUA Por AFP 06/04/2025 - 13:11 h

Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky - Foto: Press Service of The President of Ukraine/AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, lamentou, neste domingo,6 , a falta de uma “resposta” dos Estados Unidos após sua contraparte russa, Vladimir Putin, rejeitar um cessar-fogo total e incondicional na Ucrânia, proposto pelos EUA. "A Ucrânia aceitou a proposta americana de um cessar-fogo total e incondicional. Putin rejeitou. Esperamos que os Estados Unidos respondam, já que até agora não houve resposta", disse ele em sua mensagem diária, após outra noite de intensos ataques.

