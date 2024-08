Alagoinhas bate recorde em nota do Ideb no Ensino Fundamental

Dados foram divulgados pelo Ministério da Educação na última passada - Foto: Divulgação

O município de Alagoinhas, nordeste baiano, obteve o melhor resultado da história no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com a nota de 5,1, acima da média da rede municipal no Estado, que foi de 4,9. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação na última passada e dizem respeito ao período em que em que o ex-secretário de Educação Gustavo Carmo esteve à frente da pasta.

“As ações para se atingir as metas da aprendizagem dos nossos estudantes tiveram êxito e todos os envolvidos na educação, como: município, gestão escolar, professores, alunos e famílias estão no caminho certo”, disse a professora efetiva e atual gestora escolar, Djeane Andrade da Silva.

A escola Alagoinhas IV, obteve nota 6,6 no Ideb, o que deixou a unidade acima da média nacional, que é 6. A conquista mostra o potencial da rede pública do município, o que cria a perspectiva de uma educação mais inclusiva, com mais qualidade e equidade.



De acordo com Dejane, o resultado do Ideb valida os esforços do município nesta etapa da formação educacional das crianças.

“É nos primeiros anos do ensino fundamental que lançamos as bases para o aprendizado que a criança vai ter durante toda a vida. Basta comparar com um edifício que, se não for construído com uma base bastante sólida, corre o risco de desabar no futuro”, compara a gestora escolar.

Ainde conforme pensa Djeane, houve uma melhoria significativa em aspectos como o aprendizado, a frequência e a permanência dos alunos na escola. "Isso contribuiu para essa transformação e foram iniciativas como a busca ativa dos estudantes, o diálogo constante com as famílias, o planejamento com foco na equidade, o programa Tempo de Alfabetizar Alagoinhas e o Sistema de Avaliação do Educar pra Valer".

Gisélia Santos, mãe de dois meninos de 11 e 5 anos que estudam na Escola Municipal Maria Feijó, no bairro Teresópolis, comemora a transformação na vida das crianças a partir do trabalho realizado pelos educadores.

“Meu filho mais velho, até o ano passado, só sabia ler o nome dele. Depois que entrou nesta escola, com apenas quatro a cinco meses, ele passou a ler tudo e hoje é um dos melhores alunos, com notas 9 e 10. Em 2023, o caçula entrou na escola. Ele não sabia nem pegar no lápis. Hoje, ele escreve o nome dele e melhorou a linguagem. Eu agradeço tudo isso à escola, à diretora, à professora e ao conjunto que ajudou o desenvolvimento dele. Se for para eu dar uma nota, eu dou 10 ou até mais, porque a minha experiência tem sido das melhores”, afirma.

O ex-secretário Gustavo Carmo endossa a importância do trabalho conjunto entre o município e dos diversos fatores sociais, como professores, coordenadores pedagógicos, gestores, equipe técnica da secretaria, bem como dos demais profissionais da educação e as famílias dos estudantes.

“Não só a comunidade escolar, mas a sociedade como um todo, percebe quando realizamos o trabalho com dedicação e seriedade e isso gera um efeito cascata no engajamento em favor da educação. É preciso continuar este movimento e ampliar cada vez mais o seu alcance para oferecermos hoje a base para um futuro melhor para nossas crianças”, observa.



Gustavo Carmo instituiu o Protocolo Busca Efetiva, em articulação com o Conselho Tutelar e Associações de Moradores de Alagoinhas (Uama), a União das Associações Comunitárias Rurais de Alagoinhas (Uara). Ele também intensificou o trabalho de alfabetização por meio do Educar Pra Valer, da Associação Bem Comum, em parceria com a Fundação Lemann, a equipe de acompanhamento, avaliação e formação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Alagoinhas detém parceria com o Programa A TARDE Educação, iniciativa do Grupo A TARDE que é dedicada à formação de leitores e à promoção da educação através do uso do jornal em sala de aula. Além disso, a parceria culmina na realização de oficinas de capacitação para todos os pedagogos, professores e demais profissionais da educação da rede municipal.