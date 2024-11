Andrei participa da primeira reunião com a prefeita Suzana Ramos

Andrei Gonçalves e Suzana Ramos - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 23, no Paço Municipal, o prefeito eleito Andrei Gonçalves, acompanhado de seu vice Tiano Félix e da sua equipe técnica, participou de uma reunião com a prefeita Suzana Ramos e alguns secretários municipais, marcando o início do diálogo sobre a transição de governo. Durante o encontro, Andrei entregou o ofício formalizando o pedido para a transição, visando garantir agilidade no processo, e para que a troca da gestão ocorra de forma organizada e eficiente.

O prefeito eleito demostra o seu compromisso com a continuidade dos serviços públicos e a transparência no processo de mudança administrativa. "Queremos que essa transição seja um exemplo de colaboração entre gestões. Nosso objetivo é garantir que nenhum serviço essencial seja interrompido e que a população de Juazeiro perceba a seriedade e o respeito com que estamos tratando esse momento", destacou Andrei.

A prefeita Suzana Ramos se mostrou aberta ao diálogo e garantiu que sua equipe está à disposição para contribuir com todas as informações necessárias para que a nova gestão não tenha dificuldades para iniciar o governo. "A transição é um momento importante para que o novo governo tenha todas as condições de continuar atendendo a população, e eu e a minha equipe estaremos aqui para contribuir no que for preciso", ressaltou Suzana.

Com essa primeira reunião, Andrei reafirma seu compromisso em trabalhar para que Juazeiro retome seu desenvolvimento, buscando melhorias que atendam aos desejos da população por uma cidade mais organizada, próspera e com mais oportunidades para todos. “Trabalhar por Juazeiro exige esforço, dedicação e capacidade técnica. Tenho certeza de que contaremos com todo apoio da atual gestão para fazermos um processo republicano e marcado pelo compromisso mútuo com nosso município, agradeço a prefeita e sua equipe pela recepção cordial”, finalizou.