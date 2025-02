Ano letivo atrasa por falta de merenda escolar em Santaluz

Ano letivo, previsto para começar nesta segunda, foi adiado, de acordo com denúncia, também pela falta do transporte escolar - Foto: Divulgação

Mesmo com a realização da Jornada Pedagógica 2025, realizada entre 10 e 14 de fevereiro, o ano letivo do município de Santaluz não foi iniciado. De acordo com denúncia do ex-parlamentar, Léo Reis, a gestão do prefeito Arismário Barbosa Junior (Avante) é a responsável pelo atraso.

“Existe um atraso nas licitações, falta de infraestrutura nas estradas e atraso na merenda escolar”, disse.

Previsto para começar nesta segunda, 17, não foi iniciado ainda pela falta do transporte escolar.

"Sendo assim, não existe previsão volta das aulas, o que causa angústia e incerteza aos pais e estudantes. A gestão continua com os mesmos erros do passado", finalizou.

Em nota, a Prefeitura de Santaluz informou que o início do ano letivo foi adiado, pela necessidade de conclusão dos trâmites legais, relacionados à licitação do transporte escolar, a qual se encontra em andamento.

A Secretaria de Educação local disse ainda que o adiamento não vai comprometer o calendário escolar, já que vai haver reposição das aulas.