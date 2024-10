Após gastar R$ 1 mi, prefeito de Conceição do Almeida anuncia aditivo

Prefeito de Conceição do Almeida, Adailton Campos Sobral, conhecido como Ito de Bega (PSD) - Foto: Reprodução

Após ter gasto mais de R$ 1 milhão de reais na primeira etapa da reforma do Centro de Abastecimento do município, o prefeito de Conceição do Almeida, Recôncavo Baiano, Adailton Campos Sobral, conhecido como Ito de Bega (PSD) aditivou no contrato da obra para a segunda etapa da requalificação do equipamento, o valor de R$ 313.181,41.

A beneficiada pelo contrato para execução das obras e serviços foi a "A3M Construções e Consultoria Ltda". Antes do aditivo, o contrato inicial de 240 dias teve término de vigência no último dia 6 de julho deste ano, o que passou após a reprogramação, para o próximo dia 24 de julho de 2025.

De acordo com publicação no Diário Oficial, o aditivo atendeu a solicitação do secretário municipal da Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos.

O total licitado inicialmente foi de R$ 1.490.853,68, o que após ajustes no contrato em meio a supressões do aditivo, o acréscimo foi de R$ 313.181,41, totalizando o gasto no valor de R$ 1.804.035,09.



A reportagem procurou a Prefeitura de Conceição do Almeida, porém não obteve sucesso com as ligações telefônicas.