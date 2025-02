Asfalto em calçamento histórico gera protestos em Serra Preta

Ambiente urbano, que remonta ao período colonial, é uma das principais marcas históricas do município - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Após a Prefeitura Municipal de Serra Preta, centro norte da Bahia, asfaltar parte do calçamento histórico do município, o clima de indignação entre os moradores tomou conta da cidade. De acordo com a população, a prefeitura na gestão de Franklin Leite (Avante), não realizou quaisquer consulta pública.

"Nenhum parecer técnico foi apresentado, muito menos uma consulta ou satisfação à população da causa da mudança. Esse ato é um desrespeito com o município", disse um morador que não quis se identificar.



A decisão de modificar o piso histórico gerou debates em diversas correntes locais, as quais apontam a necessidade da preservação das características originais.

Outro questionamento é a possibilidade do comprometimento da conquista de um possível tombamento, reconhecimento que é feito pelo poder público.

Serra Preta foi elevada à categoria de vila em 1722, um século antes do Brasil se tornar independente de Portugal.

A reportagem procurou o prefeito Franklin Leite e ainda aguarda resposta ao questionamento.