Atrações nacionais marcam presença no Arraiá do Poeta em Castro Alves

Quadrilha junina também faz parte da programação do Arraiá do Poeta, em Castro Alves - Foto: Divulgação

Tarcísio do Acordeon, Natanzinho Lima, Tayrone, Chambinho do Acordeon, Toque Dez, Cavaleiros do Forró e Trio Nordestino estão entre as atrações do Arraiá do Poeta, que acontece de 20 a 24 de junho na cidade de Castro Alves, no Recôncavo Baiano.

Esse ano, a prefeitura do município conseguiu parcerias que permitiram investir pesado na festa sem comprometer os cofres públicos. O prefeito Jadson Soares, PSD, afirma que a cidade está entre as três mais procuradas no São João da Bahia e aposta no retorno para o comércio local. 'O São João acaba alavancando a renda de ambulantes e comerciantes', diz o mandatário.

Este ano, o circuito junino continua fechado, oferecendo maior segurança; além disso, a festa contará com novo palco onde serão realizados shows durante os intervalos das bandas principais, além de uma decoração temática que tomará conta da cidade.

Segurança

Para garantir o conforto e a segurança do público, serão disponibilizados sanitários climatizados, hospital 24 horas, UTI móvel, revista com detectores de metais e câmeras de reconhecimento facial. A festa ainda contará com a parceria das forças de segurança – Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros – atuando de forma integrada.

Os cuidados se estendem também à acessibilidade e inclusão. O tradicional camarote da melhor idade estará de volta, assim como o forró do grupo Reviver, que promete colocar a terceira idade para dançar.

Pré-festa

Além disso, a programação cultural será reforçada com o Esquenta Arraiá do Poeta, forrós nos mercados e feiras, quadrilha Baile na Flor, o bloco infantil Arrastapezinho, e a tradicional Casa de Taipa. Uma campanha de incentivo ao comércio local, feira de economia solidária com shows ao vivo e o projeto Tô de Rango no Arraiá também movimentarão a economia da cidade.