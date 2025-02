Aulas em Feira de Santana iniciam com falta de materiais e professores

Aulas no município começaram sem distribuição do fardamento, material didático e “com falta de cadeiras - Foto: Divulgação

Com falta de cadeiras e professores”, bem como sem a distribuição do fardamento, material didático, nem todas as séries da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana vão iniciar o ano letivo nesta quinta, 6. O registro foi feito na Câmara, pelo presidente da Comissão de Educação e Cultura da Casa, vereador Professor Ivamberg (PT).

O parlamentar alertou para o possível comprometimento do calendário escolar e pediu que “vejam como vai ficar a reposição das aulas, já que, para além dos números, o que de acordo com ele preocupa é a "aprendizagem dos alunos”.

De acordo com as informações recebidas pelo parlamentar em reunião da Comissão com o Secretário de Educação, Pablo Roberto, ainda está em processo de licitação a aquisição de 12 mil carteiras, do fardamento e do material didático. Já o déficit de professores vai ser resolvido por intermédio da homologação e convocação dos candidatos aprovados no último concurso realizado pela Prefeitura.

O vereador Lulinha da Gente (UB) defendeu o antigo governo, afirmando que houve uma “grande transformação” na estrutura das escolas da Rede Municipal durante a gestão do ex-prefeito Colbert Martins. Com quadras poliesportivas e ensino de robótica, ele comparou a qualidade das escolas públicas de Feira de Santana às particulares.