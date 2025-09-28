Braskem anuncia meta de cortar 15% das emissões até 2030

Braskem na Bahia - Foto: Divulgação

A Braskem amplia esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e reforçar a competitividade no setor petroquímico.

O compromisso da companhia é cortar em 15% as emissões de escopos 1 e 2 (emissões liberadas para a atmosfera como resultado direto das operações da própria empresa e emissões indiretas, provenientes da energia elétrica adquirida para uso da companhia) até 2030, dentro de um plano que prevê eletrificação de processos, uso de energia renovável e biomassa, além de investimentos em eficiência operacional. A meta de longo prazo é atingir a neutralidade de carbono até 2050.

Até 2024, a petroquímica já alcançou um potencial de redução de 1,1 milhão de toneladas de CO₂e, resultado de melhorias contínuas e da contratação de energia renovável. Somente no ano passado, as emissões de escopo 2 caíram 5,3%, impulsionadas pela maior participação de fontes limpas na matriz da empresa.

Entre os projetos em destaque está o Vesta, em São Paulo, que substituiu turbinas a vapor por motores elétricos, cortando cerca de 100 mil toneladas de CO₂e por ano, além de seis contratos de fornecimento de energia renovável firmados desde 2018, equivalentes a mais 140 mil toneladas anuais de redução.

Bahia

Na Bahia, onde a Braskem mantém um de seus maiores complexos industriais, já houve queda de 10% das emissões em relação à média de 2018 a 2020, consolidando a regional como uma das principais contribuintes para o atingimento das metas globais.

O portfólio de descarbonização inclui ainda projetos de eletrificação de caldeiras, uso de baterias em larga escala para confiabilidade energética e a ampliação do uso de biomassa.

Unidade Industrial Q1 BA | Foto: Divulgação

A companhia também firmou um memorando de entendimento com a Petrobras para estudar a implantação de um hub de captura e armazenamento de carbono na Bahia, iniciativa considerada estratégica para a transição energética.

Segundo a gerente global de Descarbonização Industrial da Braskem, Gabriela Cravo, a jornada exige articulação multissetorial.

“Não há construção solitária. A Braskem apoia e acredita nas parcerias estratégicas e políticas governamentais para acelerar a transição energética brasileira", diz.

Ao alinhar competitividade, inovação tecnológica e compromisso ambiental, a Braskem busca se consolidar como protagonista na descarbonização da indústria petroquímica brasileira e reforçar o papel do setor nos compromissos climáticos do país.