Camaçari 267 anos: educação usa história local e desfiles para fortalecer pertencimento

As comemorações pelos 267 anos de emancipação política de Camaçari também chegaram às escolas da rede municipal de ensino. A Secretaria da Educação (Seduc) - parceira do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE -, desenvolveu uma programação especial, com atividades nas unidades escolares e desfiles cívicos, que fortalecem o sentimento de pertencimento e a valorização da identidade cultural no município.

“Com o tema do ano: 'Camaçari Educadora: cuidados que inspiram e reconectam pessoas', essas ações, além de potencializarem as aprendizagens dos conteúdos formais, fortalecem a relação de pertencimento dos estudantes com a sua comunidade e com o seu território de identidade”, destacou o secretário municipal de Educação, professor Márcio Neves.

De acordo com o titular da pasta, o currículo integral ampliado permite que os estudantes vivenciem experiências ligadas à arte, cultura e história local.

“Ao promover essa integração entre educação, cultura, esporte e território, reforçamos o conceito de cidade educadora, em que a aprendizagem ultrapassa os limites da sala de aula e se conecta com a vida, com a identidade e com o futuro da comunidade”.

Nesse contexto, a criação da Coordenação de Esporte Educacional também reforça a proposta, integrando educação física, saúde e esporte escolar em um projeto que valoriza a cultura local.

Primeiros meses da nova gestão

O balanço da atual gestão da Seduc revelou os desafios encontrados. Segundo a pasta, na estrutura física, havia prédios deteriorados, salas sem ventilação adequada, banheiros sem manutenção, quadras inutilizadas e até riscos de segurança para os estudantes e gestores.

“No cuidado com nossos profissionais, identificamos a falta de apoio, a carência de formação continuada, condições de trabalho desafiadoras e um sentimento de desvalorização que precisava ser revertido”, declarou Márcio Neves.

Apesar dos percalços, a gestão afirmou que tem adotado medidas emergenciais e estruturantes, além do fortalecimento das políticas públicas de valorização, como:

Sistema de Gestão e Diário Digital - para modernizar o acompanhamento pedagógico e administrativo;

- para modernizar o acompanhamento pedagógico e administrativo; Guardiões Escolares - garantem segurança, cuidado e bem-estar de toda a comunidade escolar;

- garantem segurança, cuidado e bem-estar de toda a comunidade escolar; Reativação e apoio ao Grêmio Estudantil - para que os estudantes tenham voz ativa nas decisões da vida escolar;

- para que os estudantes tenham voz ativa nas decisões da vida escolar; Ampliação do Programa de Saúde na Escola - que leva atendimento, prevenção e acompanhamento de saúde física e mental para os alunos;

- que leva atendimento, prevenção e acompanhamento de saúde física e mental para os alunos; Implantação do Curso de Aperfeiçoamento em Educação das Relações Étnico-Raciais em parceria com a Unilab.

Entre os avanços, a Secretaria destacou convênios e pactuações para elevar os índices de alfabetização até o 2º ano, regularização de fluxo escolar, expansão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com ensino profissionalizante, criação de laboratórios de Ciências em parceria com a Fiocruz, intercâmbio internacional, além da melhoria da alimentação escolar e da ampliação do atendimento a estudantes da educação inclusiva.

“O balanço já é muito positivo”, declarou o secretário, citando ainda a montagem de 10 salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e formações personalizadas para profissionais da rede.

Metas para os próximos anos

Para os próximos anos, a comunidade escolar pode aguardar por correção da distorção idade-série, elevação dos indicadores de proficiência, requalificação de todas as unidades escolares, oferta de educação bilíngue para toda a rede, iniciação ao mercado de trabalho para alunos da regularização de fluxo e expansão das práticas esportivas com Jogos Escolares.

“Sei que os desafios são enormes. [...] Mas também sei que Camaçari merece escolas dignas, professores respeitados e alunos cheios de esperança. Essa é a missão que assumimos - Cuidar de todos e de cada um”, concluiu o professor Márcio Neves.