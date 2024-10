Camaçari comemora 266 anos de emancipação política com desfile cívico

A cidade de Camaçari comemora 266 anos de emancipação política - Foto: Seduc/Divulgação

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, comemora 266 anos de emancipação política neste sábado, 28. A programação inclui um desfile cívico, a partir das 8h, na Avenida 28 de Setembro (antiga Radial A), e contará com a participação de sete escolas municipais. Mais de 2 mil estudantes vão desfilar na cerimônia.

Promovido pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o desfile cívico de aniversário do município contará com pelotões temáticos, que levarão à avenida mensagens repletas de cor, brilho e esperança, inspiradas no tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”.

A secretária da Educação, Neurilene Martins, convida a população para a celebração coletiva.

“Vamos celebrar os 266 anos de Camaçari juntos, inspirados na história, cultura, belezas naturais e no seu povo, evidenciando como tudo isso se entrelaça com o papel da escola, na perspectiva das aprendizagens, da cidadania e de um futuro cada vez melhor”, declara.

Participarão do desfile cívico de 28 de Setembro as seguintes unidades públicas de ensino: as escolas municipais Professora Edelzuita Barreto Bahia, Denise Tavares, Edivaldo Machado Boaventura, e Professora Laurita de Souza Ribeiro; os centros Educacional Monteiro Lobato e Integrado de Educação Infantil (CIEI) Verde Horizonte; e do Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária.