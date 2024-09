Candidatos podem pagar R$ 100 mil por descumprimento de ordem judicial

Otoniel Tixeira (de verde) posa ao lado de correligionários no 7 de setembro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As coligações "A mudança que eu acredito", encabeçada por Tito (PT) e "Um novo caminho para Barreiras", que tem como candidato Davi Schmidt (Novo) entraram na Justiça para pedir o pagamento de multa de R$ 100 mil pela coligação "Para Barreiras continuar mudando", do candidato Otoniel Teixeira (União Brasil).

O motivo seria o descumprimento de uma ordem expedida pela Justiça Eleitoral, na noite de sexta-feira, 6, que determinava a 'abstenção de realização de atos de campanha eleitoral no perímetro do local reservado ao Desfile Cívico-Militar que celebra o Dia da Independência... sob pena de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento'.

A representação foi apresentada pelo atual prefeito, Zito Barbosa (UB), sob o argumento de evitar o choque entre militantes e garantir a segurança dos estudantes e demais participantes do desfile. No entanto, o candidato apoiado pelo prefeito, Otoniel Teixeira, foi fotografado distribuindo adesivos e abordando eleitores, o que foi considerado pelas demais chapas como ato de campanha.

A denúncia foi postada nas redes sociais de Aline Schmidt, candidata a vereadora e esposa do candidato Davi Schmidt. "A coligação Um Novo Caminho para Barreiras foi a primeira a peticionar nos autos da ação que determinou a abstenção de manifestação de cunho político de todos os partidos e coligações no 7 de setembro, sob pena de multa. Requeremos ao juízo a aplicação da multa em face das coligações que descumpriram a ordem judicial", informou a assessoria da chapa ao Portal A TARDE.

Paredão



Além da chapa do Novo, a coligação liderada por Tito também ingressou na justiça denunciando o que considerou descumprimento da ordem judicial e pedindo a execução da multa. Na peça encaminhada pelos advogados da chapa petista consta ainda a denúncia contra a chapa "Pra frente Barreiras", encabeçada por Danilo Henrique (PP).

Segundo a representação, a equipe do candidato teria levado um paredão para o percurso do desfile cívico, o que foi ilustrado com fotos anexadas ao processo. "Além de evento com carro do tipo “paredão”, a Coligação “Pra Frente Barreiras” também protagonizou massivo ato de campanha, com diversas pessoas portando o adesivo do candidato Danilo Henrique e cantando o seu respectivo jingle", diz a denúncia encaminhada à Justiça Eleitoral.