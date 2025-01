Caos em Jeremoabo reflete gestão deixada por Deri do Paloma

Deri do Paloma (PP), ex-prefeito de Jeremoabo - Foto: Reprodução

Ônibus quebrados, sucateados e abandonados. Essa é a situação dos veículos municipais, deixada pela gestão de Deri do Paloma (PP), em Jeremoabo. A situação foi exposta pelo atual prefeito, Tista de Deda (PSD).

A situação das ambulâncias, por exemplo, é a que reflete o maior cenário do descaso. Entre os veículos abandonados estão ainda tratores, ônibus do transporte escolar, caçambas e motos.

Outro retrato do abandono da gestão passada é o mercado municipal que sofre com falta de higiene e má infraestrutura.

"Maquiaram o hospital por fora, mas a realidade é por dentro. Milhões foram gastos nessa reforma. A situação parece um filme de terror", disse um munícipe que não quis se identificar.

Em 2023, a Câmara de Vereadores instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar contratos assinados por Deri do Paloma (PP), que favoreceriam diretamente o próprio sobrinho, Matheus Fernandes dos Santos. O suposto esquema teria desviado mais de R$ 3 milhões da Prefeitura.

Em 2022, após denúncia de desvios de recursos públicos, Deri de Paloma foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF). De acordo com a denúncia, as irregularidades do gestor eram cometidas por intermédio da contratação do posto de combustíveis da filha, Déborah Carvalho dos Santos, também secretária de Saúde do município.