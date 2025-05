Capim Grosso celebra 40 anos da Corrida Otaviano Ferreira

Corrida Otaviano Ferreira já faz parte do calendário de corridas de rua da Bahia - Foto: Flávio Quadros | Decom Capim Grosso

Como parte das celebrações pelos 40 anos da cidade de Capim Grosso, acontece neste domingo, 4, a tradicional Corrida Otaviano Ferreira. O evento acontece desde o primeiro aniversário do município e, este ano, reúne mais de 1.400 atletas inscritos.

Entre os participantes, 755 são de Capim Grosso e os demais, mais de 640 atletas, vêm de várias cidades da Bahia e de diferentes estados do Brasil, mostrando a força e o alcance do evento no cenário esportivo nacional.

A premiação é a maior da história. Serão R$ 100 mil em prêmios, abrangendo diversas categorias: geral, local, por faixa etária, 'kids' e servidores públicos, além de uma premiação especial para o maior grupo de corrida participante. Todos os inscritos concorrem ao sorteio de quatro poupanças no valor de R$ 500,00 cada.

Terceira idade

Mulheres da Academia Viver Melhor, projeto da Secretaria de Assistência Social do município que incentiva atividade física para mulheres da terceira idade, tiveram 70 vagas destinadas especialmente para elas.

Realizada pela Prefeitura Municipal de Capim Grosso, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a corrida homenageia um dos líderes da emancipação política do município, onde foi vereador por dois mandatos e responsável por levar energia elétrica e obras de pavimentação.

A largada acontece às 7h30 da manhã, deste domingo, 4, saindo da Praça Cesiano Carlos do Nascimento (Praça da Prefeitura), com destino à BA 130, que liga Capim Grosso à São José do Jacuípe. Serão quatro distâncias diferentes: 3 km, 5 km, 10 km e o percurso kids.

A estrutura do evento inclui pontos de hidratação a cada 1,5 km, apoio de profissionais da saúde ao longo de todo o percurso e, ao final, os participantes serão recebidos com um café da manhã especial e medalhas para todos que concluírem o percurso.