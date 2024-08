Caps de Nazaré é acusado de distribuir medicação próxima do vencimento

Prefeita de Nazaré, Eunice Soares Barreto Peixoto (União Brasil) - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Pacientes submetidos a acompanhamento psicológico e psiquiátrico no município de Nazaré, Recôncavo Baiano, denunciam a distribuição, por parte da Prefeitura, de medicaçao próxima ao prazo de vencimento.

De acordo com a denúncia, os pacientes ao se dirigirem ao único Caps do município, estavam sendo informados que a medicação "estaria em falta".

Outro paciente informou que ao chegar para retirar a medicação, foi informado que as unidades disponíveis no local, estariam próximas do prazo de vencimento.

"Tem muito remédio a vencer no próximo dia 30 de agosto. As pessoas que precisam tomar o remédio controlado vão ter que tomar dosagem maior para não perder o produto?, questiona.

Ainda de acordo com a denúncia, as medicações estariam retidas na unidade, não teriam sido distribuídas aos pacientes e que de repente teriam começado a ser liberadas, com prazo de consumo imediato.



No acumulado de janeiro a junho de 2024, o Governo Federal repassou ao município de Nazaré, na gestão da prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto (União Brasil), o valor de R$ 69 milhões e 750 mil reais.

Ao Portal A TARDE, a Prefeitura de Nazaré informou que não recebeu denúncia ou reclamação com relação à denúncia de distribuição de medicamentos fora do prazo de validade no Centro de Atendimento Psiquiátrico-CAPS. Informou ainda que a Prefeitura assegura que a distribuição, armazenamento e estocagem de medicamentos dos postos municipais seguem todos os padrões e requisitos de qualidade estabelecidos pelos órgãos responsáveis.