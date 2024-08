Cardeal da Silva tem resultado abaixo da meta de alfabetização em 2023

Prefeito de Cardeal da Silva, Branco Sales (PP) - Foto: Reprodução

O município de Cardeal da Silva, nordeste da Bahia, alcançou apenas 26,67% de alfabetização entre os alunos do 2º ano do ensino fundamental, o que representa estar abaixo do nível 1, estabelecendo uma meta de até 40%. O levantamento é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que divulgou os resultados do "Indicador Criança Alfabetizada", o qual apresenta o percentual de estudantes matriculados no 2º ano do ensino fundamental com o padrão nacional de alfabetização.

O resultado coloca o município em uma posição desfavorável no cenário educacional. O objetivo da pesquisa é monitorar o progresso do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC). Sendo assim, Cardeal da Silva, que não conseguiu atingir a meta mínima estabelecida pelo Inep. O Indicador Criança Alfabetizada avalia e direciona políticas públicas voltadas à educação básica no Brasil.

O que se espera é que, até 2030, o Brasil garanta a alfabetização plena das crianças, para superar os desafios regionais e municipais como o apontado em Cardeal da Silva, na gestão Branco Sales (PP).

A reportagem procurou a Prefeitura de Cardeal da Silva e não obteve resposta.