Carla Ramos assume como delegada titular de Maraú

Carla Ramos - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Natural de Salvador, onde atuou a maior parte dos 23 anos como delegada da Polícia Civil da Bahia, Carla Ramos, 48, assumiu, ontem, como nova titular de Maraú. O município do sul baiano, distante 270 km da capital, é um dos principais destinos turísticos do estado.

Com uma extensão territorial de 800 km², a região abrange o distrito de Maraú; BR-030 e BA-001; a Península, com as muitas praias –, sobretudo Barra Grande, o centro “nervoso” do lugar, segundo suas palavras. A delegacia fica na sede da cidade, e há um posto avançado em Barra Grande.

Ontem, ela foi apresentada à nova equipe pelo diretor Regional de Polícia do Interior Sudoeste/Sul, Roberto Júnior, juntamente com a chefe da 7ª Coordenadoria Regional de Ilhéus, Katiana Teixeira. Na ocasião, participou de uma reunião “estratégica” com o grupo.

Procurando casa para alugar, Carla falou por telefone com A TARDE. Ela se disse desafiada, e ao mesmo tempo “feliz” e “tranquila” com a mudança. “Todos os lugares são desafiadores. Cada região possui sua idiossincrasia. Dos 23 anos na polícia, foram mais de 18 em Salvador, quer dizer, era um ritmo (de trabalho), e hoje será outro. Agora vou descobrir os problemas regionais”, falou ela.

Carla reúne passagens pelas principais delegacias especializadas da capital, como Furtos e Roubos, Repressão a Roubos em Transporte Coletivo, Furtos e Roubos de Veículos, Proteção ao Turista, de Atendimento ao Consumidor. Ela também trabalhou em Porto Seguro e Camaçari.

Mais servidores

Perguntada sobre o efetivo policial, Carla afirmou que “há, sim, a necessidade de novos servidores”.

“Tem gente prestes a se aposentar, tem policial novo, e também quem está há bastante tempo no local. É preciso equilibrar isso”, disse.

“Eu tenho uma história de amor com o lugar, venho sempre há mais dez anos. Aqui precisava de uma pessoa com dinamismo. A Polícia Civil da cidade vai evoluir bastante, e pegar o ritmo de Salvador”, brincou.