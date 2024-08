CBPM participa do 6º Seminário de Mineração da Bahia

- Foto: Divulgação

Durante três dias, mineradoras, instituições públicas, profissionais e estudantes da mineração da Bahia discutiram as técnicas, tendências tecnológicas, investimentos e rumos do setor no estado. O Centro de Convenções de Ilhéus foi palco do 6º Seminário de Mineração da Bahia (Semba 2024).

Apoiadora institucional do Semba 2024, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) recepcionou os participantes com um estande no qual expôs amostras de minerais extraídos de áreas pertencentes à empresa.

O presidente da CBPM, Carlos Borel, destacou a importância do seminário. “É um evento que representa uma grande oportunidade para que todos possam ter um diálogo construtivo sobre o futuro da mineração em nosso Estado”, declarou.

Borel ainda reforçou o papel da CBPM como apoiadora institucional do evento. “Nosso compromisso, enquanto CBPM, enquanto governo do Estado, é garantir o desenvolvimento econômico através da mineração, sem deixar de lado a sustentabilidade e os cuidados sociais. Essa é a missão que o nosso governador Jerônimo Rodrigues nos delegou."



Um dos palestrantes do seminário, o diretor-técnico da CBPM, Manoel Barretto, disse que um evento como o Semba é fundamental para o aprimoramento da visão da sociedade sobre a mineração. “É uma atividade que gera emprego, renda e oportunidades para as comunidades locais", pontuou. "Esse é um dos motivos pelos quais a CBPM tem trabalhado incansavelmente em prol do desenvolvimento mineral do nosso estado.”

Em crescimento a cada ano, o Semba 2024 contou com 500 participantes e 33 estandes de expositores. Entre os temas debatidos, a transição energética teve destaque.

“Na perspectiva da transição energética e da energia limpa, a mineração tem papel fundamental - e a Bahia se destaca porque os minerais disponíveis aqui têm grande potencial", explicou Vladson Menezes, do Sindicato das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). "Devemos crescer e nos desenvolver ainda mais nesse sentido.”

A importância da relação sustentável entre os empreendimentos de mineração e as comunidades locais foi outro ponto alto dos debates no seminário. “O grande valor dessa relação é pensar que estamos juntos para um mesmo propósito", destacou Fernanda Colmenero, do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds). "Então, quando a gente pensa no desenvolvimento local, a gente de fato precisa relacionar e trazer o social para dentro do negócio das empresas.”

Tecnologia

Outro assunto debatido foi o quanto a inovação tecnológica pode ajudar a melhorar a produtividade e a segurança no segmento da mineração. Em sua palestra, Helaine Neves, do Senai-Cimatec, enfatizou que “hoje utiliza-se, por exemplo, a Inteligência Artificial, robótica, drones, automação e computação em nuvem com o objetivo de trazer soluções inovadoras, além de sustentabilidade econômica e social para as indústrias da mineração”.



Sobre o evento

Promovido pelo grupo Appian Capital Brazil, controlador da Atlantic Nickel, o Semba 2024 teve início na terça-feira, 13, e terminou nesta quinta-feira, 15, no município de Ilhéus. Entre os temas abordados durante o seminário, estão operações minerárias, tendências tecnológicas e a agenda ESG, que trata sobre meio ambiente, responsabilidade social e governança.