Cem dias de gestão: avanços na educação municipal da Bahia

Cem dias de governo representam um marco político importante para qualquer nova gestão, com foco em diversas áreas importantes. Para os municípios da Bahia esse período teve melhorias de avanços inovadores na educação. Nos últimos meses, as secretarias municipais de educação implementaram ações estruturais específicas para a melhoria da infraestrutura, a qualificação dos profissionais, a inovação no ensino e a inclusão educacional.

Entre as principais ações, destacam-se a reforma e ampliação das escolas, a qualificação contínua de professores e gestores – com foco em metodologias ativas e tecnologias educacionais –, além da ampliação do acesso à Educação Infantil, etapa fundamental para o desenvolvimento das crianças. Os programas de alfabetização também foram fortalecidos na busca pela redução dos índices de evasão e garantia de que mais estudantes concluam o Ensino Fundamental com pleno domínio da leitura e escrita.

A inclusão tem sido prioritária, com a adaptação de escolas para receber alunos com deficiência, a ampliação de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a qualificação de professores para práticas pedagógicas mais inclusivas. Além disso, medidas para melhorar a alimentação escolar e o transporte estudantil têm asseguradas melhores condições para a permanência dos estudantes na escola.

Os impactos dessas ações já são perceptíveis em diversas regiões do estado. Os municípios registam aumento nas taxas de frequência escolar, melhoria nos indicadores de aprendizagem e maior envolvimento da comunidade nas decisões educacionais. Com planejamento e investimentos contínuos, os primeiros cem dias de gestão educacional reafirmam o compromisso com uma educação pública de qualidade, capaz de transformar realidades e oferecer um futuro melhor às novas gerações.

Alagoinhas aposta no investimento em edução infantil | Foto: Roberto Fonseca/Secom

Amargosa amplia a educação em tempo integral | Foto: Semed/Divulgação