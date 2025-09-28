Como a BYD vai transformar Camaçari no “Vale do Silício da América do Sul”

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari - Foto: Divulgação

O município de Camaçari vive um marco histórico desde a instalação da fábrica da BYD, que recoloca o polo industrial da cidade na vanguarda mundial. Criado em 1978 como o primeiro complexo petroquímico planejado do Brasil, o Polo de Camaçari nasceu voltado para a produção de insumos e derivados do petróleo.

Ao longo das décadas, ampliou sua diversidade, recebendo indústrias de pneus, metalurgia, energia eólica e biotecnologia. Agora, ao abrigar uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo, inaugura uma nova fase de industrialização, com foco em energias limpas e inovação tecnológica.

A fábrica da BYD já iniciou a montagem de veículos e está em fase de expansão gradual da produção, atualmente no modelo SKD, sistema no qual automóveis chegam parcialmente desmontados e são concluídos localmente.

A previsão da empresa é de que, a partir de 2026, ocorra a transição para uma manufatura integral em Camaçari, com maior nacionalização de peças.

Por enquanto, modelos como o Dolphin Mini, o King e o Song Pro já estão sendo montados na unidade baiana, que terá capacidade de produzir 150 mil veículos por ano, podendo dobrar esse volume para abastecer todo o território brasileiro, com perspectivas de exportação para a América Latina.

A rede de concessionárias também acompanha essa expansão: já são 190 pontos de venda no país, com meta de chegar a 250 nos próximos meses.

“Vale do Silício da América do Sul”

Do ponto de vista tecnológico, a fábrica simboliza a transferência de conhecimento e inovação para o país. Um dos resultados já anunciados da cooperação entre Brasil e China é o desenvolvimento de um motor híbrido flex que combina eletricidade e etanol, combustível limpo produzido em larga escala no país.

Esse sistema equipará os novos modelos super-híbridos da BYD no Brasil. Para a CEO da BYD Américas, Stella Li, a estratégia tem como horizonte transformar a região em “um Vale do Silício da América do Sul”, com foco em mobilidade elétrica e soluções energéticas integradas.

A sustentabilidade permeia todo o projeto industrial. A planta baiana conquistou a certificação internacional I-REC, que atesta que 100% da energia utilizada provém de fontes renováveis, sobretudo eólicas. Com isso, a fábrica evitou a emissão de cerca de 470 toneladas de CO₂ entre outubro de 2024 e agosto de 2025, o equivalente ao plantio de 3.300 árvores.

O presidente da BYD Auto Brasil, Tyler Li, diz: “temos um compromisso firme com a sustentabilidade que vai muito além das palavras e alcança todo o nosso processo produtivo. É um reflexo do nosso compromisso com a mobilidade elétrica e um passo decisivo em nossa missão de reduzir a temperatura da Terra em 1°C”.

Reaproveitamento de baterias

Outro ponto de destaque é a estrutura de reciclagem e reaproveitamento de baterias. A empresa mantém centros de serviços em Campinas e agora também em Camaçari, voltados para triagem, reparo, reaproveitamento e reciclagem, inclusive da tecnologia Blade Battery.

As baterias podem ser reutilizadas em sistemas de armazenamento de energia e iluminação pública, prolongando sua vida útil antes de serem destinadas à reciclagem final. Além disso, a montadora já instalou 94 carregadores rápidos em concessionárias no Brasil, integrados pela plataforma BYD Recharge, e oferece soluções de energia solar e de armazenamento que formam um ecossistema completo para a transição energética.

A chegada da BYD a Camaçari reposiciona a cidade como referência global em eletrificação automotiva e em práticas industriais sustentáveis. O polo que nasceu do petróleo se reinventa como polo da energia limpa, combinando inovação tecnológica, geração de empregos e compromisso ambiental.

Ao lado de fornecedores locais, capacitação de mão de obra e uso exclusivo de energia renovável, o complexo industrial projeta a Bahia como protagonista da transição energética e insere o Brasil de forma competitiva no mapa mundial da mobilidade elétrica.

Empregos e inclusão

O impacto sobre o emprego local é expressivo. Atualmente, o complexo emprega cerca de 1.500 trabalhadores, número que vem crescendo. Foram 365 contratados somente em setembro.

A empresa mantém política ativa de inclusão, com abertura de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência, distribuídas em funções de produção, logística e administração. Para se candidatar, os interessados podem acessar plataformas como SineBahia, o Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador de Camaçari e a Gupy.

Além disso, há um processo contínuo de intercâmbio técnico entre equipes chinesas e brasileiras, que envolve treinamentos no Brasil e na China. Em agosto, por exemplo, um grupo de trabalhadores de Camaçari participou de um programa intensivo de capacitação em Xi’an, em uma das fábricas de baterias da companhia.

A integração com a economia regional também está na pauta da montadora. A BYD tem buscado estreitar laços com entidades representativas da indústria, como a Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), e com associações de fornecedores, como a Abipeças e o Sindipeças.

Em agosto, lançou a campanha “BYD Quer Conhecer Você”, destinada a selecionar fornecedores nacionais e a desenvolver uma cadeia de suprimentos para a fábrica em Camaçari.

Segundo Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto Brasil, a empresa “sempre teve em seu planejamento a fabricação completa dos carros no Brasil e é natural a busca por fornecedores de peças tanto na Bahia como em outros estados.

A BYD tem como meta alcançar mais de 50% de nacionalização de partes e peças até 2027. Já estamos qualificando dezenas de empresas instaladas no Brasil para fornecer peças para a unidade de Camaçari. A Continental Pneus, vizinha à fábrica, foi a primeira fornecedora oficialmente homologada”.