Copa e festas juninas: seleção brasileira estreia no mesmo dia do santo casamenteiro

A maratona de festas que atravessa todo o mês de junho, este ano tem um ingrediente adicional. Logo no dia de Santo Antônio, o primeiro dos santos juninos, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. Serviço extra para o santo com fama de casamenteiro e tido como um dos maiores milagreiros da igreja.



A estreia no dia dele é um sinal, Santo Antônio foi convocado para ajudar o Brasil a voltar da América do Norte com o hexa. Uma conquista da seleção canarinho nas terras do Tio Sam, além de quebrar o jejum de 24 anos, pode ser o empurrãozinho que falta para fazer justiça ao santo que conta com muitos devotos e devotas, mas, em termos de festa, costuma ser ofuscado por João.

Na tradição católica, Santo Antônio é um dos mais populares entre os fiéis. No entanto, não são todas as cidades que festejam o seu dia. A celebração de Antônio, tradicionalmente, preserva um caráter mais religioso e familiar. Mas, há exceções. Paramirim, cidade a 616 km da capital, no sudoeste do estado, tem Santo Antônio como padroeiro e dono do mês. A igreja dedicada a ele é o marco zero da cidade e fica na praça que leva seu nome. Lá, cerca de 30 mil pessoas se reúnem para festejar o santo casamenteiro.

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Este ano, a animação conta com atrações do naipe de Mayara e Maraísa, Léo Foguete e Rey Vaqueiro, como informa o secretário de cultura, Aurélio Moreno. No dia 13, dia oficial de Santo Antônio, uma missa campal encerra as celebrações religiosas e a trezena que mobiliza os devotos.

História

A incorporação dos festejos juninos ao calendário católico, aliás, nada mais é que uma apropriação de tradições muito mais antigas, como explica o historiador Rafael Dantas.



“É tradição europeia, especialmente ibérica, moldando mudanças no calendário popular de tradições seculares, onde havia cultos para reunir e comemorar colheitas. Os santos passam a ocupar esse lugar”, diz.



Rafael é professor da pós-graduação em História da Universidade Católica do Salvador. Se João Batista, santo celebrado em 24 de junho, é o santo que anuncia a chegada de Jesus Cristo, Antônio só foi canonizado em 1.232, quase 1.200 anos após a morte do Cristo. Ainda assim, se tornou um dos santos mais populares da Igreja Católica.

Nascido na nobreza, Fernando de Bulhões abdicou da vida de posses e ingressou no Mosteiro de São Vicente, da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, em Lisboa (Portugal). Mais tarde, entrou para a Ordem Franciscana, mudou seu nome para Antônio e fez voto de pobreza, construindo um legado de caridade.



“Santo Antônio é um verdadeiro fenômeno”, diz o padre Jaílson Jesus dos Santos, Doutor em História da Igreja e Reitor do Santuário de Santo Antônio Além do Carmo. Ele argumenta que Santo Antônio “é da família, de todas as classes sociais, um dos mais milagreiros”.



Talvez por isso, nas celebrações em homenagem ao santo, o padre tenha usado o slogan de “Santo mais querido do Brasil”. “Todo mundo gosta de Santo Antônio, mas ninguém sabe por que”, diz.

Foto: Uendel Galter / Ag. A Tarde

Mas há alguns palpites. Ainda na Ordem Franciscana, Antônio ficou conhecido como um exímio teólogo e grande pregador. Uma das imagens mais conhecidas e cultuadas do santo é a que mostra o Menino Jesus em seu colo.

A origem dessa representação vem da história de um nobre que abrigou Antônio e, olhando por uma fresta da porta, viu o Jesus Menino nos braços do Frei. A pedido de Antônio, o fidalgo guardou segredo até a sua morte, quando, então, a visão do nobre foi revelada.

Santo Antônio foi o primeiro padroeiro de Salvador. A ele se atribui a proteção contra os holandeses graças a uma imagem encontrada nas areias de Itapuã, que se perdeu no tempo. Na cidade alta, dois fortes, o de Santo Antônio da Barra e o de Santo Antônio Além do Carmo, eram os dois pontos de segurança da capital. Santo Antônio, inclusive, recebeu patente militar.



Oficialmente era Tenente-coronel, mas, em algumas cidades era conhecido como Capitão. O Exército, aliás, pagava soldo à Igreja até 1911. Em 2026, a famosa trezena, celebrada em todas as paróquias onde há devoção a Santo Antônio, coincide com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, dia 13 de junho, contra o Marrocos. E, assim, que acabar a procissão, um telão instalado no Santuário do Carmo vai unir a fé dos devotos e a torcida pelo hexa. Afinal, depois de 24 anos de espera toda ajuda é bem-vinda.

Cidade

Em Santo Antônio de Jesus (SAJ), apesar do protagonismo da festa de São João, a tradição católica ainda permanece muito viva e também conta com programação comemorativa a Antônio, como conta Sílvia Brito, secretária de cultura do município.

“Com o crescimento da cidade, a festa se concentrou no São João. Mas, na praça Padre Matheus, fundador do município, na igreja matriz, tem quermesse, comidas, bebidas típicas e bandas locais”, conta, destacando a predominância do forró no repertório dedicado ao padroeiro do município. Lá, inclusive, o dia de Santo Antônio é feriado municipal.

Onde festejar o Santo Antônio

Paramirim

Quando: 1º a 13/6

Atrações: Maiara e Maraísa, Léo Foguete, Rey Vaqueiro e Waldonys

Santo Antônio de Jesus (Praça Padre Mateus)

Quando: 12/6

Atrações: Vinícius Diniz e Mara Ribeiro

Glória

12/6 Walkyrya Santos, Nuzio Medeiros, Adeyse Alves e Helinho Ventura

13/6 Jonas Esticado, Kevi Jonny, G2 e Primu Forrozeiro

14/6 Zé Vaqueiro, Toque Dez, Igor Kannário e Eternos Amigos

Dias d’Ávila (Praça Aloysio Valverde)

13/6 Missa e telão para assistir a estreia do Brasil

14/6 Bingo e show com Colher de Pau

Salvador (Santuário Santo Antônio Além do Carmo)