Denúncia aponta dívidas da Prefeitura de Paulo Afonso com servidores

Prefeito de Paulo Afonso, Marcondes Francisco (PP) - Foto: Divulgação

Há dois meses atrás uma convocação da Câmara Municipal à secretária da Fazenda de Paulo Afonso, Vale do São Francisco, Marcelle Amâncio, com o objetivo de tomar conhecimento dos nomes de servidores do município com férias vencidas foi feita pela Casa Legislativa. O objetivo era que os parlamentares tivessem acesso à transparência do caso.

A Câmara queria saber também o valor e a previsão de pagamento, já que até o momento nenhuma resposta tinha sido dada por parte da gestão municipal. A denúncia é da vereadora Eva Oliveira (Solidariedade).

De acordo com a parlamentar, um ofício foi enviado pela Prefeitura com informações incompletas sobre o pedido.

"O ofício apontava nome de alguns servidores que estão com as rescisões em aberto, que o pagamento iria ser feito em seis blocos, porém não informava valores nem as datas dos pagamentos", disse a vereadora.

Sendo assim, a parlamentar enviou mais uma vez um ofício com o mesmo pedido a gestão de Marcondes Francisco (PP).

"O período é novo mas a falta de transparência é a mesma de sempre", reiterou.

A vereadora disse ainda que em um ofício enviado pela gestão, a secretária teria informado que não passaria valores sobre férias de servidores, uma vez que a Secretaria de Administração não teria passado a informação em "tempo hábil".

"A gente vê que de secretaria para secretaria é uma falta de organização e de transparência. Acredito que a Prefeitura não sabe nem quanto deve e nem a quem deve".

E emendou.

"A Prefeitura não só prejudica os servidores e fornecedores, bem como prejudica o comércio local, já que sem esse pagamento, o dinheiro não circula em Paulo Afonso", finalizou.

A reportagem procurou a Prefeitura de Paulo Afonso e não obteve resposta.