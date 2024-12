Denúncia aponta fraude em cota de gênero nas eleições de Samavi

Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória - Foto: Reprodução

Os vereadores eleitos Edineto Moreira Dos Santos e Firmino Da Silva Tomaz Neto, ambos do PT, podem não ser diplomados na Câmara Municipal de Santa Maria da Vitória, oeste da Bahia, após denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral.

O Partido dos Trabalhadores está sendo acusado de usar a candidatura de Lenilda da Hora como "laranja” na formação da chapa, cujo objetivo seria de atingir os 30% da cota de gênero, razão a qual define a presença de uma mulher para cada dois homens candidatos.

Ainda de acordo com a denúncia, Lenilda seria moradora do município de Rio Verde (GO) e nem teria comparecido em Santa Maria da Vitória para votar, tendo justificado o voto em Rio Verde.

A denuncia aponta também que a própria Lenilda teria afirmado, em áudios vazados, registrados em ata notarial, os quais a reportagem teve acesso, que “foi usada como laranja”.

A 72° Zona Eleitoral é a responsável pela investigação do fato, o que pode suspender a diplomação dos parlamentares. A denúncia foi apresentada pelo vereador Edson de Novais Santos, conhecido como Dil Pedreiro (PP).

“Sabemos que candidata não realizou ato de campanha no período eleitoral. A Lenilda foi usada como ‘candidata laranja’ para que o partido atingisse os 30% da cota de gênero, o que prejudicou o resultado das eleições”, disse o vereador Dil Pedreiro.

Caso os vereadores denunciados não sejam diplomados, a decisão vale até que o TSE analise as provas apresentadas no inquérito.

A reportagem procurou a candidata Lenilda da Hora, porém não obteve resposta quanto aos questionamentos.