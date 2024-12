Denúncia aponta risco a alunos de escola municipal em Feira de Santana

Alunos da comunidade de Jenipapo, distrito da Matinha, “arriscam as vidas” para acesso às aulas em prédio provisório - Foto: Divulgação

Após a Escola Municipal Timoteo Ferreira da Silva ser fechada temporariamente para reforma, há três anos, os alunos da comunidade de Jenipapo, distrito da Matinha, “arriscam as vidas” para acesso às aulas no prédio provisório, que fica do outro lado da BR-116.

A denúncia é do vereador Silvio Dias (PT), que chamou atenção da Prefeitura para os riscos da travessia feita por pelo menos 130 crianças que frequentam a escola.

A reclamação do parlamentar é, de acordo com ele, mais uma entre as inúmeras queixas e denúncias apresentadas ao longo do mandato.

Silvio ainda disse que os últimos quatro anos foram marcados por “apontar problemas no Município e sugerir possíveis soluções”.

“Ao final desse período, vamos continuar encontrando problemas”, finalizou.