Desfile marca celebração dos 266 anos de emancipação de Camaçari

Das indumentárias e adereços diversos, aos estandartes empunhados pelos estudantes, tudo comunicava primor e intencionalidade, expondo em cada nuance o propósito de homenagear o município pelos 266 anos de emancipação política. O desfile cívico de aniversário de Camaçari, realizado neste sábado (28/9), na Avenida 28 de Setembro (antiga Radial A), foi marcado por performances repletas de beleza e simbolismo, que cumpriram com louvor o intuito de reverenciar a cultura, a história, os atributos urbanos e naturais e, sobretudo, a sua gente.

Promovido pela Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria da Educação (Seduc), o desfile, que encerra as celebrações cívicas do mês de setembro, expôs, ao longo da avenida, a essência de Camaçari, visível no olhar e nos gestos de mais de 2 mil estudantes, que, de seus pelotões, transmitiam mensagens inspiradas no tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”.

A secretária da Educação, Neurilene Martins, comemorou o sucesso do desfile. “Celebramos Camaçari, com suas singularidades e com todos os motivos que inspiram orgulho em seus cidadãos”, resumiu.



Participaram do desfile, alunos das escolas municipais Denise Tavares, Edivaldo Machado Boaventura, professoras Edelzuita Barreto Bahia e Laurita de Souza Ribeiro; do Colégio Municipal São Tomaz de Cantuária; e dos centros Educacional Monteiro Lobato e Integrado de Educação Infantil (CIEI) Verde Horizonte.

Feliz em participar da celebração cívica de aniversário da cidade pela segunda vez, o estudante do Centro Educacional Monteiro Lobato Natanael Silva, 10 anos, falou sobre as temáticas apresentadas pelo pelotão que participou. “Estou com a árvore que representa Camaçari, acompanhado de meus colegas, que representam os primeiros habitantes dessa terra”.

Compondo um pelotão inspirado nos contos de fada, a aluna Thalita Gomes, 6 anos, também reconheceu a importância da ocasião. “É a primeira vez que participo e gostei de tudo que vi aqui. Ano que vem quero participar de novo”, disse.

A população compareceu e usufruiu com alegria da oportunidade de celebrar o aniversário do município prestigiando o tradicional desfile cívico. Deiviane Campos, 30 anos, moradora do bairro Jaraguá, veio acompanhada da filha Mariá Lunna, 7 anos, que levou para a avenida sua faixa de Miss Brasil Infantil. “Sou nascida e criada aqui, e é uma grande satisfação comemorar o aniversário de Camaçari prestigiando o desfile cívico com minha filha”.

Para Maria Célia, 50 anos, assistir ao desfile também já se tornou tradição da família. “Já desfilei com fanfarra e com escola na minha época de estudante. Fazemos questão de prestigiar todos os anos, para relembrar e ver as novas gerações brilhando. É uma linda festa”.

Além das apresentações das escolas, o desfile também contou com performances culturais, que incluem grupos percussivos, de cultura popular e filarmônicas, bem como bandas marciais e fanfarras, que recebem apoio por meio da 3ª edição do Edital Evandro Amaro, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com a Seduc, além do apoio de outras pastas e órgãos da estrutura administrativa, bem como de instituições parceiras.