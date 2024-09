Dias d´Ávila: projeto de iniciação tem denúncias de assédio eleitoral

Assédio eleitoral estaria acontecendo nas dependências do programa Ser Jovem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A coordenadora de um projeto de capacitação e primeiro emprego da Prefeitura de Dias d´Ávila é acusada de usar o programa para barganhar votos e ameaçar os beneficiários com desligamento caso não apoiem o ex-secretário responsável pelo programa, candidato a vereador.

As primeiras denúncias partiram de vereadores, de oposição e situação, na sessão do último dia 21 de agosto. A TARDE conseguiu conversar com alguns dos estudantes assediados, que concordaram em falar na condição de anonimato.

Os jovens alegam que Jaqueline Santos, coordenadora do programa Ser Jovem, os estaria coagindo a votar em Ivan Lima (Republicanos), ex-secretário de desenvolvimento econômico, pasta à qual o projeto é vinculado. Além disso, ela estaria incentivando os adolescentes e pedirem votos para o ex-secretário junto às suas famílias.

Os alunos ouvidos relatam que Jaqueline tem postura “bastante arrogante” e que costuma reter os alunos depois do horário, ignorando os horários de transporte, muitas vezes obrigando os jovens a voltar para casa andando.

Um dos estudantes afirma que ela teria perguntado ‘se eu tinha alguém pra votar e que precisava convenceros outros jovens a votar em Ivan Lima, porque foi graças a ele que conseguiu o que tem no projeto’.

O adolescente informou que a família dele estava trabalhando para outro candidato, provocando a indignação de Jaqueline. “Ela disse que não ia aceitar isso, que iria ligar para minha mãe para ela votar em Ivan Lima e Alberto Castro (PSDB, prefeito candidato à reeleição) e ainda disse que o curso acabaria se ele não fosse eleito”.

Um áudio enviado a um dos estudantes comprova o assédio praticado por Jaqueline.

Ouça:

No áudio, Jaqueline questiona a estudante sobre a possibilidade de conseguir outros votos para o candidato dela.



“Você não consegue convencer seus pais, eles não gostaram do Ser Jovem. como você foi tratada, como tudo cresceu, como você cresceu, como essas oportunidades chegaram pra você? Você acha que não consegue convencê-los a votar no seu candidato? Até colegas, entendeu? Colegas do estágio, as meninas do Ser Jovem também que aí você ajuda a reforçar”.

Ser Jovem

O programa criado em 2020, sob o nome de ‘Cidadão do Futuro’, oferece capacitação e aproveitamento em vários setores da administração pública para 500 jovens por ano. Para ser admitido, o jovem precisa se enquadrar em critérios de renda e comprovar um bom aproveitamento escolar.

Além dos cursos e da experiência profissional, os jovens recebem uma bolsa de R$ 400. Em 2021, a atual gestão interrompeu o programa após o fim do contrato da primeira turma. A iniciativa foi retomada no final de 2022, agora com nome de Ser Jovem, e dividiu os selecionados em duas turmas, contemplando inicialmente 245 alunos e 255 este ano.