Disputa eleitoral vira caso de polícia em Dias d´Ávila

O que começou como mal-entendido entre candidatos de chapas opostas foi parar na delegacia em Dias d´Ávila. O empresário, médico e candidato a vereador Yang Fonseca (Republicanos), prestou queixa contra o deputado estadual Raimundinho da JR (PL) por difamação.

Além disso, o deputado, que disputa a Prefeitura de Dias d´Ávila, foi acusado de perturbar e provoca a interrupção de atendimento na clínica Clisanna na última sexta-feira, 13, utilizando um carro de som no formato de paredão para dirigir ofensas ao médico.

Segundo o Dr. Yang, a confusão começou na noite de quinta, 12, quando após uma atividade de campanha, o médico chegou ao bairro do Bosque, onde encerraria o trajeto. No carro havia algumas caixas de som, segundo o médico muito menos pontente que a do deputado.

Ao perceber que Raimundinho já se encontrava no local, Dr. Yang mandou desligar o som e fazer a volta, enquanto se dirigiu ao candidato para apresentar suas desculpas. Aí teriam começado as agressões verbais. O médico, então, subiu na caminhonete e foi embora, enquanto o veículo era cercado por apoiadores do deputado.

No dia seguinte, Raimundinho da JR passou com seu paredão em frente à clínica de Dr. Yang, inerrompendo as consultas por pelo menos 5 minutos devido ao som alto. Câmeras de segurança flagraram o momento. Ele dizia: "Pode gravar, qeu é o deputado Raimundinho da JR", relata Dr. Yang, que registrou ocorrência na 25ª delegacia de Dias d´Ávila e pretende recorrer ao Ministério Público, juntamente com pacientes, médicos e funcionários, para cobrar uma investigação.