Eliana Gonzaga se reúne com Rui Costa e Alexandre Padilha, em Brasília

Rui Costa e Eliana Gonzaga - Foto: Divulgação

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), se reuniu, nesta quinta-feira (21), com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, em Brasília.

Durante o encontro, foram debatidos projetos para o desenvolvimento do município.

“Cada agenda e cinversa foi pensada com carinho e responsabilidade para trazer melhorias reais para o nosso povo. É com muita alegria que voltamos com boas perspectivas e grandes possibilidades. Cachoeira merece avançar de forma positiva, com conquistas que façam diferença na vida de cada cidadão”, disse a prefeita.