Em Retirolândia, Nayara de Dió desponta na liderança

Vonte do Merim e Nayara de Dió reúnem multidão em Retirolândia - Foto: Divulgação

Faltando menos de três semanas para as eleições, a campanha de Nayara de Dió (PT) reúne cada cada vez mais seguidores. A ex-presidente da Câmara Municipal de Retirolândia conta com apoio do atual prefeito, Vonte do Merim (PSD) e já é apontada como favorita.

A grande adesão aos eventos da coligação 'Retirolândia Não Deve Parar' comprova o que apontam pesquisas realizadas por veículos locais, que colocam Nayara em primeiro lugar, impulsionada pela aprovação do projeto do prefeito Vonte Merim, uma das maiores já vistas no território do sisal.