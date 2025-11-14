Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INQUÉRITO

Empresa com 20 contratos em prefeituras entra na mira da Justiça

Empresa teria prestado serviços, no mesmo período, a outras 19 prefeituras

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

14/11/2025 - 6:00 h | Atualizada em 14/11/2025 - 8:00
Contratos foram firmados de forma direta, sem processo licitatório
Contratos foram firmados de forma direta, sem processo licitatório -

Um inquérito civil foi instaurado para apurar supostas irregularidades em contratações diretas, sem licitação, realizadas pela Prefeitura de Itabaiana com a empresa CONGESP – Consultoria em Planejamento e Gestão Pública Ltda-ME, entre os anos de 2020 e 2025.

A investigação aponta que a empresa prestou ainda, serviços no mesmo período a outras 19 prefeituras do Estado da Paraíba, sem tee qualquer empregado registrado.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o documento, os contratos foram firmados de forma direta, sem processo licitatório, o que se configura como violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos na Constituição Federal.

Imagem ilustrativa da imagem Empresa com 20 contratos em prefeituras entra na mira da Justiça
Imagem ilustrativa da imagem Empresa com 20 contratos em prefeituras entra na mira da Justiça

De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a CONGESP não teria funcionário registrado no período entre 2020 a 2025, como informaram os dados do CAGED, FGTS e e-Social. A empresa, no entanto, aparece como prestadora de serviços a municípios das regiões do Litoral, Agreste, Cariri e Sertão, incluindo São Miguel de Taipu, Pombal, Marcação, Jacaraú, Duas Estradas e Baía da Traição, entre outros.

A promotoria determinou a análise de dados do SAGRES/TCE-PB, com o acúmulo de informações sobre empenhos, valores pagos e justificativas legais das contratações. Foi requisitado ainda o envio de cópias de documentos e atos administrativos relacionados aos serviços prestados pela CONGESP.

O inquérito tem o objetivo de verificar se houve dano ao erário público e se a ausência de licitação e de estrutura operacional da empresa se caracteriza como ato de improbidade administrativa.

A portaria de instauração foi assinada no último dia 14 de outubro e publicada no Diário Oficial do Ministério Público da Paraíba.

O que diz a empresa

Em nota, a CONGESP afirmou que as parcerias com os municípios foram firmadas em estrita observância à Lei Federal nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratos administrativos no país.

A empresa declarou ainda que atua há anos na área de consultoria em gestão pública e reafirmou o compromisso com a legalidade, a transparência e a ética administrativa.

A consultoria destacou que colabora com o Ministério Público da Paraíba e confia que, ao fim das apurações, ficará comprovada a regularidade de todos os contratos celebrados e a lisura da atuação junto aos municípios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CONGESP contratações diretas improbidade administrativa inquérito civil licitação Prefeitura de Itabaiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Contratos foram firmados de forma direta, sem processo licitatório
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Contratos foram firmados de forma direta, sem processo licitatório
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Contratos foram firmados de forma direta, sem processo licitatório
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Contratos foram firmados de forma direta, sem processo licitatório
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x