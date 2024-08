Esquecida pela Prefeitura, SAJ tem pavimentação após ação do Estado

Prefeito de Santo Antônio de Jesus, Genival Deolino (PSDB) - Foto: Divulgação

As obras de pavimentação das ruas do bairro São Paulo, em Santo Antônio de Jesus, foram iniciadas nessa sexta-feira, 9, em uma ação do Governo da Bahia.

Esquecida pela Prefeitura, na gestão do atual prefeito Genival Deolino (PSDB), as ações foram iniciadas após o deputado estadual, Rogério Andrade (PSD) encabeçar a frente para a atração de recursos que viabilizaram a realização da obra.

“O nosso asfalto chegou ao bairro São Paulo também graças à ação do candidato a prefeito Euvaldo Rosa (PSD), que se empenhou muito e nos confiou a missão de trabalhar com muito empenho e dedicação", disse.

Agradecido, o parlamentar comentou a união com o governo baiano.

"Ela é fruto da parceria que já temos com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e com o presidente Lula para o desenvolvimento e crescimento do nosso município. Diversas outras localidades da cidade, com acessos às rodovias estaduais e federais, também vão ser beneficiadas pelo Estado”, assegurou Rogério Andrade.