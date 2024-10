Estudantes da rede municipal de Simões Filho visitam Eco Parque Manaim - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou no dia 3 de outubro uma visita técnica ao canteiro de obras da via de ligação entre a Avenida Universitária e o Loteamento João Aragão.

A iniciativa contou com a participação de alunos da rede municipal que tiveram a oportunidade de conhecer de perto o projeto de infraestrutura e, em especial, o Eco Parque Manaim, uma área que será integrada a um plano de lazer e sustentabilidade para todo o município. A visita foi supervisionada por técnicos de segurança, que garantiram a proteção de todos os envolvidos.

A atividade permitiu que os estudantes saíssem da sala de aula para experimentar um aprendizado prático, conectando o conteúdo teórico ao ambiente real. Durante a visita, eles puderam entender melhor os conceitos de urbanização e sustentabilidade, temas que estão cada vez mais presentes no currículo escolar e na agenda de desenvolvimento das cidades.

“É uma área onde as pessoas poderão desfrutar, também, de aulas temáticas, onde professores da rede municipal poderão se deslocar com seus alunos, através do nosso transporte escolar, e onde os nossos alunos passarão por vivências práticas com a natureza. Aulas de ciência, biologia, história, geografia e educação física poderão ser realizadas nesse parque”, enfatizou o professor Aridalmo.

O prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino, que acompanhou a visita, agradeceu a presença da secretária municipal de Educação, Heliene Mota, dos gestores escolares e dos educandos. Ele destacou a relevância da obra para a cidade e sua população, afirmando que “essa obra é mais um marco no desenvolvimento de Simões Filho, conectando a comunidade e trazendo mais qualidade de vida para todos".