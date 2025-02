Estudantes de Jequié sofrem com falta de merenda escolar no desjejum

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié - Foto: Divulgação

Pelo menos 9 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino do município de Jequié, Vale do Jiquiriçá, estão há três anos sem o desjejum, ou seja, sem a primeira refeição nas escolas, após a gestão do prefeito Zé Cocá (PP) eliminar a oferta desde o ano de 2021.

A refeição era oferecida de forma regular nas unidades de ensino do município. Os estudantes contavam com frutas, pães, ovos, grãos, leite e café. De acordo com denúncia, diversos estudantes, não contam com essa refeição em casa e esperavam o momento de chegarem às unidades de ensino para se alimentarem.

Em alguns casos, estudantes da zona rural começam o dia às quatro da manhã, e chegam à escola por volta das seis e meia, esperando contar com os alimentos.

Especialistas em nutrição apontam que crianças devem realizar o café da manhã antes de irem para a escola, já que necessitam reabastecer o corpo de energia para realizar as atividades. A falta de alimentação, nesse momento, pode deixá-las indispostas sonolentas. Em alguns casos, a criança pode sentir tonturas, dores de cabeça e desmaios.

Quando bem alimentada, a criança apresenta uma maior disposição e com maior desenvolvimento escolar. Alguns estudos apontam que crianças que não tomam o café da manhã apresentam mais dificuldade no ambiente escolar, apresentando, por exemplo, uma maior chance de cometerem erros, já que pode haver desatenção.

A reportagem procurou a Prefeitura de Jequié e ainda aguarda resposta aos questionamentos.