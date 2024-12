POLÊMICA Evento de dança infantil expõe crianças a músicas eróticas em Conde Concurso teve disputa de dança com letras pornográficas e participação de menores Por Rodrigo Tardio 24/11/2024 - 10:46 h | Atualizada em 24/11/2024 - 16:38

Concurso de dança foi realizado no Centro do município de Conde, nordeste da Bahia - Foto: Cidadadão Repórter via WhatsApp

Um evento infantil realizado no município de Conde, nordeste baiano, chocou a população local neste sábado, 23. O motivo foi a exposição de crianças em um concurso de dança cujas letras musicais eram de cunho erótico. Durante a disputa, crianças disputavam a chamada "batalha de naipe" ao som de músicas com teor sexual. Uma premiação foi anunciada para a primeira colocação, cujo valor foi de R$ 600 reais. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial) O evento deixou a população revoltada no município. "Indignada. Um evento impróprio para crianças. Já um evento educacional para aprendizagem motivacional, estudantil e profissional ninguém tem a iniciativa", disse uma moradora. "Acham isso bonito? Música com insinuações sexuais beira o absurdo. Quem organizou isso deve ser responsabilizado", concordou outro morador. A reportagem procurou o Conselho Tutelar do município de Conde, que ficou de averiguar o assunto.

