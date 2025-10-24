Evento traz 1.400 amostras de cervejas de 43 países em Alagoinhas

Prefeito Gustavo Carmo destacou impacto positivo do festival para Alagoinhas - Foto: Divulgação

Considerado como o maior festival de cerveja do Nordeste, a Prefeitura de Alagoinhas, nordeste da Bahia, realizou o lançamento oficial da edição 2025 do Bahia Beer - Festival da Cerveja de Alagoinhas, na última quarta-feira, 22.

O evento vai ser realizado entre os dias 7 e 9 de novembro, consolidando a posição de Alagoinhas, Capital Baiana da Cerveja, no cenário cervejeiro nacional e internacional.

Realizado pela Prefeitura, com apoio do Governo do Estado, o evento chega à terceira edição trazendo uma proposta que une conhecimento, cultura, gastronomia e música em uma experiência única para o público. Este ano, o festival vai ser sediado na Praça Mário Laerte, entorno do Estádio Carneirão.

Música

O público vai poder aproveitar uma programação musical focada no rock, pop e samba. Entre as atrações, estão o cantor Hiram e as bandas Chimarruts, Filhos de Jorge, Calibre Rock e Escandurras, que prometem a trilha sonora perfeita para quem vai curtir o festival.

Gastronomia

Para quem aprecia boa comida, a Vila Gourmet vai oferecer diferentes opções de pratos harmonizados com cervejas de diversos estilos. O tradicional churrasco Fogo de Chão, conhecido pela técnica de preparo em fogo aberto, também vai fazer parte da experiência gastronômica.

O concurso “Cerveja no Prato” promete criações de alto nível, avaliadas por um juri de destaque, formado pelos chefs Erick Jacquin, Antonio Maiolica e Edinho Engel (do Amado).



Outro destaque é a Passarela da Cerveja, espaço dedicado à degustação de rótulos variados, incluindo cervejas artesanais. Já o Empório Cevada reúne produtos e acessórios ligados ao universo cervejeiro, como charutos, hidromel, queijos e itens de artesanato.

Congresso Internacional

Os amantes da cultura cervejeira também vão poder participar de uma grande programação técnica, com eventos de destaque internacional. O Congresso Internacional da Cerveja (Conib) reúne profissionais renomados do mercado cervejeiro mundial em um ambiente de troca de experiências e aprendizado. O Conib vai ter a presença de palestrantes de 12 países, como Holanda, Estados Unidos, Polônia e Alemanha.

O Brazilian International Beer Awards, que já se tornou o maior concurso da América Latina no segmento, tem mais de 1.400 amostras de cervejas inscritas, vindas de 43 países, e conta com jurados de mais de 20 nacionalidades.

A programação inclui ainda a Corrida da Cerveja, que une esporte e diversão em um percurso leve e descontraído. A hidratação dos atletas vai ser feita com água e cerveja gelada em pontos estratégicos, garantindo um clima de diversão para quem participa e para quem acompanha a corrida.

O prefeito Gustavo Carmo destacou o impacto positivo do festival para o município:.

"O Bahia Beer reafirma o protagonismo de Alagoinhas no mapa da cultura, da gastronomia e da produção cervejeira da Bahia e do Brasil, divulgando o que temos de mais precioso: a nossa água, que torna possível toda essa cadeia produtiva de bebidas na cidade”, disse Gustavo Carmo.

O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, João Henrique Paolilo ressaltando o crescimento e a consolidação do festival.

“Nesta edição, trazemos tudo que foi positivo nas edições de 2023 e 2024. Vamos unir as partes técnica, cervejeira e festiva, entregando um evento de qualidade para a população e para os turistas que aqui estiverem”, afirmou.

Durante o lançamento, o prefeito anunciou ainda que o transporte público vai ser gratuito nos dias do festival, o que facilita o acesso do público ao evento e incentiva a participação de toda a comunidade.