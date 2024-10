Família procura corpo enterrado sem permissão em Cardeal da Silva

Suposto túmulo onde D. Valdelice teria sido enterrada - Foto: Arquivo Pessoal

Uma grave denúncia envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde do município de Cardeal da Silva, Chapada Diamantina, trouxe à tona um cenário de provável descaso e negligência, após a família de Valdeci da Hora do Espírito Santo, morta em abril de 2021, denunciar o enterro do corpo sem consentimento de parentes .

Uma filha de D. Valdeci conta que chegou a ser informada da morte da mãe pelo telefone e, ao se dirigir ao Centro de Saúde Orlando Improta Filho, descobriu que o corpo já havia sido enterrado.

De acordo com a denúncia, a Prefeitura não teria informado de forma exata o local do sepultamento. A família disse ainda que a secretária de saúde do município, Camila Araújo, tratou o caso com indiferença, e não teria prestado a devida devida assistência à família. O prefeito Branco Sales também não teria comparecido às audiências que trataram do caso, o que agravou ainda mais a situação.

O pagamento de uma indenização de R$ 20 mil reais chegou a ser pago pela Justiça à filha, além de ter estipulado um prazo de dez dias para que o município localize e informe o local exato do sepultamento, sob pena de multa.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cardeal da Silva não manifestou posicionamento.