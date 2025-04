Feira de Camaçari oferece pescados e produtos típicos da Semana Santa

Consumidores encontram todos os produtos da Semana Santa acondicionados de forma correta na feira de Camaçari - Foto: Juliano Sarraf | PMC

Até a sexta-feira santa, 18, a população de Camaçari pode encontrar na "Feira do Peixe" não só os pescados e frutos do mar como todos os produtos típicos para a tradiciconal ceia. A exposição e venda acontecem no Centro Comercial de Camaçari, conhecido como a feira do município.

Barraquinhas e toldos permitem a exposição segura do peixe, frutos do mar, coco fresco ou leite de coco, amendoim, azeite de dendê, feijão fradinho, castanha, camarão seco, farinha 'de guerra', bem como gengibre, quiabo, cebola, limão, coentro, entre muitos outros.

Nádia Andrade tem um box na área interna da feira mas reconhece que a estrutura, montada na área externa, favorce as vendas. "Aqui fora melhora mais o nosso comércio, faz com que a gente leve clientes novos daqui para o nosso comércio lá dentro”, diz a empreendedora, que espera faturar de R$ 10 a 15 mil.

Maria Cristina Miranda há 14 anos vai à feira nesta época. “Eu gosto do atendimento e dos produtos. Vale a pena, porque encontro tudo que preciso num só lugar”, relata. Para agradar o cliente, o comerciante Franklin Ressurreição, 43 anos, aposta na diversificação.

“Trazemos todo tipo de peixe, tanto de água doce quanto de água salgada, além de outros frutos do mar. Tudo com preço variado. Hoje temos badejo, guaricema, corvina, arraia e pescada. Tem um pouco de tudo. E esse espaço aqui é bacana, dá uma diferença, facilita pra gente”, reconheceu.

A Feira do Peixe acontece na área onde é feita operação de carga e descarga do centro de abastecimento. O espaço recebeu reforço estrutural de três toldos grandes, dedicados à comercialização dos pescados. Nas barracas menores são negociados os demais ingredientes utilizados no preparo dos pratos.

Durante os três dias da iniciativa, uma equipe especial de fiscais da Sesp atuará no ordenamento do espaço, prestando, inclusive, qualquer orientação necessária à clientela. Vale lembrar que na quarta e na quinta, o funcionamento da Feira do Peixe será das 6h às 18h; e na sexta, a comercialização dos produtos irá ocorrer das 6h às 13h.