Gandu recebe pacote de ações do Governo do Estado

Ônibus escolar rural fez parte do pacote de entregas do Governo do Estado em Gandu - Foto: Joá Souza | GOVBA

Saúde, educação, infraestrutura e água potável. O município de Gandu, no Baixo Sul da Bahia, recebeu neste domingo, 4, um amplo pacote de investimentos do Governo do Estado voltado ao desenvolvimento regional.

O principal invetimento é o novo Hospital Municipal de Gandu. Ao lado da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, e da prefeita Daiana Santana, governador Jerônimo Rodrigues autorizou o início do processo licitatório para erguer a unidade, com investimento estimado em R$ 76 milhões.

O novo hospital vai impactar a assistência à saúde no Baixo Sul da Bahia. Ao todo, serão 74 leitos, distribuídos entre internação (50), emergência (17), recuperação pós-anestésica (4) e três leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), um deles com banheira para partos humanizados. O projeto inclui ainda três salas cirúrgicas e um Centro de Parto Normal com estrutura completa para acolhimento materno-infantil.

"A construção do novo hospital de Gandu não é apenas uma obra física, é um investimento estratégico na descentralização da saúde pública. Estamos fortalecendo o atendimento regional para que as pessoas não precisem mais se deslocar por longas distâncias em busca de cuidados médicos. Isso é dignidade e eficiência na gestão pública”, afirmou o governador.

Outros investimentos



Jerônimo Rodrigues também entregou a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Gandu, em que foram investidos R$ 6,9 milhões, e dois Sistemas Simplificados: um nas localidades de Cedro I e II e outro nas comunidades de Barra I e Barra III, totalizando mais R$1,3 milhão de recursos.

Durante a visita, foi inaugurado ainda um novo Ponto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), com investimento de R$ 905 mil, ampliando o acesso da população a serviços públicos. Na área da educação, o município recebeu uma quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Manoel Timóteo, no distrito de Monte Alegre, com investimento de R$ 1,2 milhão, além de um novo ônibus escolar rural. Outra quadra com vestiário foi entregue para a Escola Municipal Elenice Santos, no povoado de Tararanga.

Também foram autorizadas elaborações de projetos para pavimentação da BA-120, entre o contorno de Gandu e a BR-101, que somam 5,61 quilômetros com aplicação de recursos na ordem de R$ 17,2 milhões; e para restauração da BA-250, entre Gandu e Piraí do Norte, com extensão total de 58 quilômetros e previsão de até R$ 70,4 milhões em investimentos.