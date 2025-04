“Gestão tem que ser reavaliada sempre, seja com 30, 60, 100 dias”

Sivaldo Rios - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Empossado no cargo de presidente da Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia (FecBahia), no último dia 28 de março, para o biênio 2025-2026, o prefeito de Capim Grosso, Sivaldo Rios, fala ao Caderno Municípios sobre o desafio de liderar uma entidade que reúne 53 consórcios interfederativos e a relação com a União dos Municípios da Bahia (UPB). Além disso, o dirigente aborda questões como a importância dos 100 primeiros dias para as administrações municipais, bem como os desafios e pontos positivos que os novos gestores estão gerenciando frente às prefeituras baianas.

Como presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, qual o grande desafio na representação de 53 consórcios interfederativos?

É um desafio enorme estar à frente da FecBahia. A nossa prioridade é o meio ambiente, porque temos um problema histórico com a questão dos lixões. Tenho conversados com os prefeitos e prefeitas e todos têm a vontade política de acabar com os lixões, mas nenhum município pequeno vai conseguir resolver esse problema isoladamente. Então, os consórcios têm esse papel fundamental de encontrar uma saída coletiva.

Alguns territórios já estão avançados e, com a parceria do Governo do Estado, do Governo Federal, da sociedade civil organizada e dos órgãos de controle, avançaremos e encontraremos uma saída, porque o planeta já não aguenta mais e a gente tem que buscar essa solução. E, no mais, é inserirmos a pauta da Educação entre as nossas ações, pois não se faz uma política ambiental se não tivermos uma educação pública de qualidade para podermos andar de mãos dadas em relação, também, a outras pautas importantes, como clima e meio ambiente. Essas serão pautas prioritárias na Federação Baiana dos Consórcios.

Como é a relação da nova diretoria da FecBahia com a UPB?

As duas entidades estão juntas com o objetivo de trabalhar para melhorar a vida do nosso povo e da nossa gente. Essa união entre a FecBahia e a UPB é muito importante para o Estado. Nós sabemos o papel institucional de cada entidade e temos discutido os problemas do nosso Estado. Eu e o presidente (da UPB) Wilson Cardoso, figura extraordinária, de uma energia positiva muito grande, temos conversado e a população pode esperar da gente um entrosamento muito forte, até porque é o interesse do nosso Estado que está em questão.

O que representam os 100 primeiros dias para uma administração pública municipal?

Para nós, que fomos reeleitos, esses três meses iniciais representam uma sequência de trabalho. Não são apenas os 100 dias, porque começamos a pensar a gestão desde o nosso primeiro mandato de governo. Então, é assim que a gente tem pautado a gestão, desde 2012, quando assumimos pela primeira vez a Prefeitura de Capim Grosso. É uma administração voltada ao equilíbrio fiscal, à responsabilidade. É assim que a gente tem norteado a gestão durante esse período que estamos à frente do nosso querido município.

Como os prefeitos devem avaliar seu desempenho nesse período inicial de gestão, considerado uma janela de oportunidade para estabelecer o tom da administração?

A gestão tem que ser reavaliada sempre, até porque nós temos como certas as despesas correntes, mas não temos a certeza do recurso que entra mês a mês na prefeitura, pois este depende de fatores externos. Ou seja, torcemos sempre para a economia andar bem, porque quando ela vai bem os municípios também ficam bem. A gente fica sempre nessa expectativa. Gestão tem que ser reavaliada sempre, seja com 30, 60, 100 dias. Então, temos que ter um olhar atento permanente para as contas do município.

Quais os principais desafios dos novos gestores na fase atual da Bahia e, em contraponto, que situações positivas estes estão encontrando?

No caso específico de Capim Grosso, um dos maiores desafios é melhorar a área da Educação. Temos feito investimentos grandiosos em relação à infraestrutura das nossas escolas, bem como estamos investindo na cultura e no esporte. Mas o nosso grande compromisso, de fato, é aumentar a qualidade do ensino da nossa cidade.

Na Saúde, temos feito diversos investimentos, trabalhando em parceria com o Governo do Estado na reconstrução do hospital do nosso município. A gente vive um momento de muita esperança, muita expectativa positiva com o presidente Lula no poder. Ele governa para os que mais precisam e a gente tem tido a oportunidade de receber investimentos nas áreas da Educação e da Saúde, através do Governo Federal. O governador Jerônimo Rodrigues tem nos ajudado muito com investimentos em todas as áreas da nossa cidade. As parcerias com deputados e senadores também têm contribuído para que possamos continuar nesse desenvolvimento que tem acontecido na nossa cidade.

O que os cidadãos podem esperar da sua atual gestão frente à Prefeitura de Capim Grosso?

A população pode esperar muita determinação, muito foco, trabalho e suor não só da minha parte, mas também de toda nossa equipe de governo. Temos feito um alinhamento bastante positivo com a Câmara de Vereadores da nossa cidade. São 11 vereadores que dão sustentação ao projeto de governo. Estamos trabalhando e iremos, com fé em Deus, continuar melhorando a vida das pessoas, focando a Educação e a Saúde como prioridades. Estamos abraçados, com força e determinação, a um projeto de governo feito com muitas mãos e muitas cabeças, com o qual, tenho certeza, a nossa cidade vai continuar crescendo e se desenvolvendo.