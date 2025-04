Gestões municipais miram saúde, educação e infraestrutura no início de mandato

O prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano - Foto: Will Shutter / Câmara dos Deputados

Camaçari

Uma transformação geral impulsiona Camaçari nos últimos 100 dias, com novos projetos discutidos e implementados pela gestão municipal, que tem à frente Luiz Carlos Caetano. Ele assumiu a prefeitura em seu quarto mandato de prefeito, trazendo além da experiência adquirida neste cargo anteriormente, também o conhecimento dos demais cargos públicos eletivos ou nomeados na sua trajetória.

“Lamentavelmente, assumimos um município com problemas na parte administrativa e também na prestação de serviços públicos essenciais em áreas como saúde, educação, infraestrutura e limpeza urbana, dentre outras”, disse, reclamando que na transição de governo “informações essenciais nos foram negadas”.

Ele salientou que embora isto tenha atrapalhado no planejamento inicial, “não ficamos lamentando, nem paramos nosso projeto”, pontuou, destacando que chegou com sua equipe trabalhando para resolver as pendências.

“Abrimos a UPA da Nova Aliança, que atende diversos bairros do entorno”, disse, citando que no início de janeiro o local ficou alagado, foi interditado e reaberto no mesmo mês. “Com novos equipamentos e equipes qualificadas” afirmou.

Também na área da saúde, assegurou a oferta de medicamentos, com o apoio do Governo do Estado, com quem anunciou parceria para a licitação da Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Vila de Abrantes.

“Fruto do nosso alinhamento e parceria com o governador Jerônimo Rodrigues, anunciamos o edital para a construção de uma unidade de pronto atendimento em Vila de Abrantes”, disse, acrescentando que “outro resultado da parceria, a obra da Policlínica de Camaçari, segue a todo o vapor”.

Caetano ressaltou que na área da educação, no início desta gestão foram executadas melhorias em 35 escolas e que as obras em ritmo acelerado garantiram o início do ano letivo sem nenhum prejuízo aos estudantes.

As férias dos professores sem receber o pagamento assegurado em lei também foram citadas pelo mandatário, afirmando que na soma herdou “mais de R$ 50 milhões em restos a pagar, sem saldo deixado pelo governo anterior”.

O gestor disse que os professores que tinham entrado em férias no mês de dezembro foram pagos “e, ainda, concedemos o reajuste salarial para a categoria, depois de amargar oito anos sem qualquer aumento”, enfatizou o político, satisfeito com o resultado dos trabalhos iniciais.

Na estrutura urbana o prefeito impulsionou o projeto de requalificação do centro da cidade, uma demanda antiga da comunidade camaçariense. As obras foram iniciadas no mês de março na nova praça Desembargador Montenegro e na avenida Getúlio Vargas, com previsão de entrega ainda este mês.

As intervenções fazem parte do projeto de revitalização do Centro Histórico, que deve acontecer em seis etapas, lembrando que, dentre outros espaços, o calçadão na Rua Santa Bernadete e a Praça Abrantes também serão contemplados.

Fazem parte dos projetos obras de drenagem e rede de esgoto, pavimentação e novas áreas que favoreçam a convivência, com bancos e jardinagem. Segundo o prefeito, além de lugares propícios para o lazer da comunidade, o investimento deverá fortalecer o comércio da região.

No segmento do lazer, com reflexo no comércio e serviços, o Festival de Arembepe no final de março “foi o melhor da história”, conforme Caetano, ressaltando que a administração municipal se empenha para a realização “de todas as festas do calendário oficial de eventos”.

Com a aproximação da Páscoa, já começou a distribuição dos cupons para as famílias. “O nosso governo vai fazer a maior distribuição de cestas de Páscoa da história de Camaçari. Serão atendidas 55 mil famílias, garantindo uma Semana Santa com alimento na mesa de quem mais precisa”, comemorou.

No setor habitacional, o gestor lembrou o pacote de R$ 58,7 milhões em investimentos no programa Minha Casa, Minha Vida, que foi anunciado em fevereiro. A perspectiva é que o município some 1.882 novas unidades populares, sendo 1.712 já agendadas e 160 anunciadas pelo Ministério das Cidades.

A revitalização de toda estrutura do polo industrial é uma das preocupações do administrador municipal, que busca apoio neste sentido. Ele defendeu a atração de investimentos e sinalizou aos empreendedores que ocupem espaços existentes no polo, defendendo que a indústria impulsiona os demais setores.

“Mesmo com dificuldades, algumas premeditadas pelo governo anterior que engessou o orçamento para este ano, Camaçari já começa a mostrar que vai viver um grande ciclo de desenvolvimento sob o nosso comando”, finalizou.

Vitória da Conquista

Terceira maior cidade da Bahia em número de habitantes, Vitória da Conquista é polo regional do sudoeste baiano e se destaca pelo desenvolvimento econômico e social. Na retrospectiva dos 100 primeiros dias desta gestão tem entregas de obras na cidade e zona rural e avanços em setores fundamentais aos 394.024 habitantes, segundo o IBGE/2024.

Reeleita, a prefeita Sheila Lemos destacou o trabalho do governo municipal em todas as áreas, com prioridade para algumas que considera o carro-chefe de sua gestão, que são a educação, saúde e assistência social.

”A nossa gestão continua sendo feita para pessoas, principalmente para as nossas crianças, com as quais temos um cuidado especial”, afirmou, enfatizando que este trabalho se tornou um exemplo para toda a Bahia e até para o Brasil.

Foram entregues quatro praças, duas quadras poliesportivas e dois campos de futebol totalmente revitalizados, em diferentes bairros e povoados. E amanhã, serão entregues uma praça e um campo no Campinhos, beneficiando principalmente os moradores da região. Mais de 1.000 km de estradas vicinais foram recuperadas e construídas 28 novas aguadas e açudes.

Na Serra do Periperi foi finalizada a construção do palco do Mirante do Cristo, estrutura que complementa a revitalização que foi entregue em 2024, incluindo a instalação do mirante metálico e de madeira. Do local é possível ter uma vista panorâmica da cidade. A proposta é estimular a realização de eventos culturais e religiosos, considerando que a imagem do Cristo, obra de Mário Cravo, é um dos cartões-postais mais visitados do município.

O combate ao Aedes aegypti (transmissor da dengue, dentre outras doenças) tem sido uma das prioridades na área de saúde do município, proporcionando a redução dos focos em 86,33% em comparação ao mesmo período de 2024.

Para atender a população, foi ampliado do acesso ao atendimento à Atenção Primária à Saúde (APS), e quatro unidades de saúde estão com atendimento em horário estendido. O trabalho é intenso no combate e enfrentamento da Covid-19.

Na educação ainda é comemorado o Selo Ouro Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo MEC a 61 dos 417 municípios da Bahia, sendo que apenas Conquista e Porto Seguro foram contemplados entre os municípios baianos com mais de 100 mil habitantes.

“Quem conheceu Vitória da Conquista antes, não diz que estamos na mesma cidade, pois o desenvolvimento está presente em todo o município”, afirmou a gestora ao avaliar o trabalho. Ela complementou dizendo que “esses 100 dias são um termômetro de que muito mais ainda vem pela frente”.

Com o programa ‘Conquista Mais Verde’ a administração municipal visa proporcionar benefícios à saúde, bem-estar da população e melhorar o meio ambiente. A ideia consiste no plantio de árvores em áreas degradadas, em praças públicas e outros espaços do município. As primeiras mudas foram plantadas no Parque Lagoa das Bateias e na área do Monumento do Cristo, com previsão de chegar a outros bairros.

Outro marco importante neste início de ano foi a entrega do primeiro Centro de Triagem de Resíduos Sólidos do município, viabilizado por meio de uma parceria entre o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da Bahia e a Prefeitura Municipal. A administração do espaço ficará sob a responsabilidade da Associação de Coletores de Resíduos Sólidos Recicláveis (Acres).

Na modernização e melhorias na administração pública, uma série de iniciativas visa agilizar e facilitar o atendimento ao cidadão através de programas e aplicativos, melhorando o acesso às informações. Entre as novidades de 2025, o município recebeu o Banco de Currículo e Vagas de Empregos para intermediar o setor.

Ainda no sentido de incrementar os serviços, este ano 512 novos servidores foram admitidos através de concurso público. Outra marca deste ano foi o lançamento do Residencial Vila do Servidor, um condomínio com 708 casas.

“Conquista tem sido um exemplo para a Bahia não apenas no setor público, mas também na iniciativa privada e na relação de parceria entre população e gestão. Vamos manter esta relação e impulsionar o desenvolvimento com inovações em segmentos importantes como fizemos nestes cem primeiros dias de segundo mandato”, finalizou a gestora.

Itabuna

Como primeiro prefeito reeleito de Itabuna, somando 58,95% dos votos válidos, Augusto Castro completa os primeiros 100 dias deste mandato comemorando a entrega de equipamentos em áreas como saúde, saneamento e infraestrutura.

Um dos destaques no início da segunda gestão foi a entrega, em março, de obras e serviços de saúde, somando investimentos de R$ 88 milhões, como a ampliação do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. A unidade é vinculada à Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi) e atende 120 municípios do Sul, Extremo Sul, Baixo Sul e Sudoeste da Bahia, por meio do SUS.

Na oportunidade foi entregue também a segunda fase do Hospital São Lucas, com investimentos que ultrapassaram R$ 13 milhões. As obras, que colocam à disposição dos pacientes 54 novos leitos de hemodiálise, são fruto da parceria do Governo da Bahia, da Prefeitura de Itabuna e Santa Casa de Misericórdia.

“Com a nova estrutura, temos condições de oferecer um atendimento mais humanizado e eficiente, desafogando a demanda e garantindo mais conforto e segurança para pacientes e profissionais da saúde”, afirmou o prefeito.

Outra entrega que melhorou a vida de grande parte da população de Itabuna foi a inauguração do projeto ‘Mais Água para Itabuna’, um investimento de R$ 36 milhões.

O projeto também foi executado com o apoio do governo estadual. beneficiando cerca de 140 mil pessoas. “É um marco histórico para Itabuna e um dos maiores desafios que enfrentamos como gestão”, pontuou.

“Durante cinco décadas, nossa população sofreu com a incerteza e a irregularidade no abastecimento de água, prejudicando a qualidade de vida e o desenvolvimento da cidade”, relembrou.

Para Augusto Castro, uma página da história foi virada. “Me orgulho profundamente de ser o prefeito que finalmente trouxe água em abundância de forma regular e digna para todos. Essa conquista é fruto de um compromisso firme com o bem-estar da nossa gente e com o futuro de Itabuna”, asseverou.

Na área de infraestrutura, a gestão finalizou a 1ª etapa do Programa Acelera Itabuna (Pai) ‘O futuro começa aqui’, com urbanização em 40 bairros, com pavimentação, sinalização, implantação e revisão nas redes de água e esgoto e sistemas de iluminação pública em LED.

Para a execução do trabalho o município buscou recursos no valor de R$ 115 milhões, vindos de crédito no Banco do Brasil e outros US$ 37,5 milhões do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Os dois programas têm aval do Tesouro Nacional, autorizados pelo Senado Federal e obtido depois que o município elevou para B sua capacidade de pagamento (CAPAG).

Entre as metas para os próximos meses está a construção de 696 casas para desabrigados da enchente de dezembro de 2021.

O município trabalha ainda no projeto para duplicar o trecho de sete quilômetros da BR 415 na zona oeste da cidade e para construção de ponte na BA 663, sobre o rio Cachoeira, visando melhorar o tráfego entre diversos bairros.

Segundo Castro, também estão no radar da gestão a reabertura do aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, movimento que conta com apoio de empresários. Recentemente uma avaliação inicial foi realizada, para identificar a viabilidade técnica de requalificação da pista e demais equipamentos.

Um novo Distrito Industrial e um Centro Logístico também são defendidos pelo gestor para estimular o desenvolvimento, consolidando Itabuna como um entroncamento rodoviário e que também poderá se beneficiar da Ferrovia da Integração Oeste Leste. E, entre outros projetos, o prefeito afirmou que sua gestão está lutando pela implantação do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) na cidade.

Simões Filho

Com uma população estimada pelo IBGE em 120.394 habitantes no ano passado, Simões Filho é um dos 10 municípios mais ricos da Bahia. Destaca-se, dentre outros fatores, pelo polo industrial com empreendimentos dos mais diversos segmentos, o porto natural na Baía de Aratu e o Centro Logístico Industrial Aduaneiro (Clia).

O município da Região Metropolitana de Salvador (RMS) é administrado por Devaldo Soares de Souza, conhecido como Del, eleito com 40.230 votos, o que representa 58,16% dos votos válidos no pleito eleitoral de 2024.

Como parte do mesmo grupo político do prefeito anterior, Diógenes Tolentino, o atual gestor vem imprimindo sua forma de administrar o município, dando continuidade aos projetos que já estavam em andamento e abrindo novas frentes de atuação.

Para Del, o diálogo constante com a população é a base da administração, que na visão do mandatário deve trabalhar para atender as demandas dos simões-filhenses, com foco na saúde, educação, cultura e infraestrutura.

Com a experiência adquirida como vereador, secretário e presidente da Câmara municipal de Simões Filho, começou o mandato frente ao poder executivo com a conclusão do diagnóstico orçamentário do exercício de 2025 e a estruturação do Plano de Contratações Anual (PCA).

Também formou o Grupo de Trabalho para elaboração do Plano Plurianual 2026-2029, implementou um modelo piloto de tramitação virtual de procedimentos administrativos e elaborou projetos para o novo PAC/2025, encaminhados para submissão dos órgãos responsáveis.

Na habitação foi atualizado contrato de aditivo das obras de construção do Programa Minha Casa Vida, aprovados projetos urbanísticos de dois Núcleos Urbanos Informais (NUI) através do programa REURB Regulariza Boa Terra e entregues 250 títulos de legitimação fundiária.

Com incentivo a iniciativas que apoiam o esporte, lazer e a juventude, a gestão também se empenhou em ações da Ordem pública e no Desenvolvimento Econômico, onde foram iniciados estudos técnicos para implantação do Projeto Nota Premiada em Simões Filho e também o mapeamento de requisitos legais e definição de mecanismos de incentivo à participação cidadã no programa.

No setor cultural foi definido o calendário anual, criado o Grupo de Trabalho para captação de patrocínios e apoio à realização de eventos públicos, bem como atualizado o Cadastro de Artistas Municipais. Para o desenvolvimento social foram realizadas Feiras de Cidadania, ações itinerantes em regiões rurais e comunidades quilombolas e a corrida pelo Dia da Mulher.

Na saúde, a gestão comemora a aprovação pela Vigilância Sanitária Estadual dos projetos para implantação de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a abertura de processo licitatório para contratação da empresa executora das obras.

Setores como de Infraestrutura, Políticas para Mulheres, Juventude e Esporte também tiveram atuação consistente no período. Entre os trabalhos no segmento do Turismo foram realizadas a Semana Municipal do Artesão e a Feira do Artesanato.

Ao resumir que os primeiros 100 dias são o início de um novo ciclo de transformação municipal, o gestor pontuou que seguirá ouvindo, cuidando e trabalhando para cumprir sua função frente à prefeitura de Simões Filho.

Luís Eduardo Magalhães

Com 25 anos de emancipação política completados dia 30 de março, Luís Eduardo Magalhães (LEM) tem uma história pujante e se destaca pelo crescimento econômico e populacional, somando 107.999 habitantes no Censo de 2022. Na sua trajetória, embora o município esteja agora no sétimo mandato, Júnior Marabá é o terceiro gestor, considerando as reeleições anteriores.

Reeleito com 83,52% dos votos válidos no pleito eleitoral do ano passado, Marabá disse que nos primeiros 100 dias desta gestão muitos avanços foram contabilizados, o que atribui aos colaboradores. “Temos uma equipe afinada e amadurecida pelas experiências de um primeiro mandato, e isso é muito positivo”, explicou.

Filho de Ondumar Ferreira Borges, um dos pioneiros de Luís Eduardo Magalhães com histórico na política local como secretário municipal e vereador, Júnior seguiu os passos do pai e se firma como liderança política regional. Nesta gestão tem como vice-prefeito o baiano de Rui Barbosa, Franklin Willer, que responde pela Secretaria de Infraestrutura.

“Avalio que iniciar um novo mandato com uma equipe amadurecida por uma primeira gestão é muito importante para o município”, afirmou Marabá, salientando que fez alguns ajustes na equipe considerando a experiência adquirida na gestão passada.

O gestor pontuou que “o tempo natural para o amadurecimento dos nossos colaboradores já não é mais necessário. Iniciamos o ano já trabalhando e pondo em prática um planejamento que foi feito a partir dos erros e acertos dos anos anteriores. Temos um ano promissor pela frente”, asseverou.

Como sede da feira tecnológica anual Bahia Farm Show – voltada para o agronegócio e atividades do seu entorno. Com reflexo direto da atividade rural, crescem as agroindústrias e pesquisas agrícolas, tornando a cidade uma referência na atração de empreendimentos e de trabalhadores, impulsionando seu desenvolvimento econômico e social.

Um indicador do crescimento populacional aparece no Censo do IBGE 2022, apontando que o município teve aumento de 79,5% entre 2010 e 2022, o maior do estado e o terceiro do Brasil. Neste contexto, segundo o prefeito, “discutimos a gestão diariamente pensando numa cidade que olhe para quem realmente usa e depende dos serviços públicos”.

Ele destacou que fez alguns ajustes nos primeiros 100 dias “que julgamos necessários para esse novo governo a fim de ampliar o atendimento à população”, enfatizou, acrescentando que o planejamento “contempla a continuidade dos projetos já iniciados, que entregam um resultado de melhoria na qualidade de vida da população, e novos projetos ligados à infraestrutura, saúde, educação e tecnologia”.

Entre seus principais desafios para esta gestão, disse que é “entregar a Luís Eduardo Magalhães a qualidade de vida que ela merece”, apontou, acrescentando que isso perpassa pela infraestrutura, “quando entregaremos a conclusão do maior projeto de urbanização e pavimentação da história do município e pela conclusão dos projetos voltados para a educação e saúde”.

Animado com os resultados, ressaltou que na educação, além das estruturas físicas e profissionais qualificados, tem ações que focam o bem estar dos estudantes. “Após entregar alimentação de qualidade, fardamento, material escolar e mochila, iremos finalizar com a entrega do tênis e do novo método de ensino”, enfatizou.

Para a área da saúde, Marabá pontuou que a meta é a ampliação do atendimento do Hospital Municipal Mirian Borges. “Hoje já contamos com mais de 100 leitos de internamento e uma das mais modernas maternidades do Brasil. Em breve estaremos inaugurando 10 leitos de UTI”, afirmou o mandatário.

Entre as ações já executadas em 2025 estão a retomada da urbanização do bairro Jardim das Acácias e conclusão da instalação de iluminação led em 100% da cidade. Na saúde, as ações preventivas contra a dengue estão em andamento com o programa Minha Rua Limpa e, para combater os sintomas, foi criada uma unidade de atendimento especial.

Com repercussão positiva entre os moradores, também foi entregue a nova Unidade Básica de Saúde Ceni Fraga e inaugurada a nova sede do Centro de Atendimento à Mulher, programa que atende mulheres em situação de violência doméstica.

Na área social foram renovados 10 convênios com projetos sociais que executam atendimentos para diferentes públicos na cidade, dando continuidade ao trabalho de assistência ao público com necessidades específicas.

São Francisco do Conde

Conhecida como ‘Joia do Recôncavo’, São Francisco do Conde tem como principal atividade econômica a extração e o processamento de petróleo, projetando o município entre os 10 maiores PIBs do estado.

Com um histórico de pujança que despontou a cidade como um dos polos regionais, os munícipes festejaram os 87 anos de emancipação política no dia 30 de março, somando uma população estimada pelo IBGE em 2024 de 40 932 habitantes.

A cidade, porém, guarda histórias de lutas e conquistas pelas ruas antigas e casario com traços do Brasil Colônia, dos tempos que a região abrigava as plantações e engenhos de cana, em pleno bioma da Mata Atlântica, no entorno da Baia de Todos os Santos.

É reconhecida também, dentre outros filhos destacados, como terra natal do pesquisador Mário Augusto Teixeira de Freitas. Graduado em Direito, com longa vida como servidor público federal, deixou como principal legado a criação do IBGE.

O prefeito Antônio Calmon fez uma avaliação positiva dos trabalhos do executivo nos primeiros dias desta gestão. Reeleito em 2024 com 63,39% dos votos válidos, deverá conduzir o município até 2028.

Para ele, “a experiência acumulada ao longo da trajetória pública, nos deu maturidade para montar uma equipe eficiente e começar com os pés no chão”, afirmou, acrescentando que “fizemos muito em pouco tempo, com foco nas prioridades e zelo pelo uso dos recursos públicos”.

Ele salientou que uma das frentes de atuação trabalhou para reestruturar as secretarias. Segundo o mandatário, a otimização de contratos foi outra medida cumprida nestes primeiros meses de 2025, visando aperfeiçoar o atendimento à população.

Calmon citou ainda como importantes ações administrativas nos primeiros 100 dias, melhorias nos serviços de saúde, como o recadastramento do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O trabalho está em andamento, visando atender pacientes com necessidades de acesso a médicos especialistas e exames de média e alta complexidade. Outra demanda da população franciscana, a reforma e ampliação do Hospital Municipal Célia Almeida Lima “está com obras em ritmo acelerado, representando um salto de qualidade no atendimento à população”, avaliou.

Lançado na gestão passada, nos primeiros meses do ano foi realizado o recadastramento para bolsas de estudo que auxiliam estudantes que precisam sair do município. Um deles, o Programa de Apoio ao Universitário Sanfranciscano (Prounifas), que adotou uma plataforma online para facilitar os serviços e melhorar o acompanhamento aos beneficiários.

O Programa de Apoio Financeiro ao Estudante de Escola Técnica (Proafeet) também concede bolsas mensais de estudo, para alunos de escolas técnicas, matriculados em instituições públicas e/ou privadas.

Em paralelo aos programas de bolsas de estudo, o transporte dos estudantes é regulamentado através de portaria desde 2015 para oferta de deslocamento em todos os turnos para instituições de ensino superior e técnico nas cidades de Salvador, Candeias, Santo Amaro e Lauro de Freitas.

Nos primeiros 100 dias, conforme o prefeito, obras de infraestrutura foram executadas com serviços de recomposição e manutenção de vias públicas, instalação de novas iluminações e mutirões de limpeza em diversos bairros.

Na ação social, além dos serviços já ofertados anteriormente, foi garantida a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).

O gestor enfatizou que também adotou medidas para garantir mais eficiência na aplicação dos recursos e ampliar o alcance das ações, reforçando que seu objetivo é ter “uma prefeitura cada vez mais organizada, transparente e próxima da população”.

Ele destacou também que na cultura e turismo, “os primeiros encontros com representantes de segmentos culturais vêm sendo realizados para a construção coletiva das próximas agendas culturais do município”.

Para os próximos anos, ele revelou que a meta é diversificar a economia local, garantir sustentabilidade ambiental e proporcionar “políticas sociais que reduzam desigualdades e melhorem a qualidade de vida dos franciscanos”, finalizou.

Alagoinhas

Município com localização estratégica e reconhecido pela qualidade e quantidade de água do subsolo, Alagoinhas ganha destaque pelo crescimento industrial em diferentes segmentos. A atividade agrega em torno de si o desenvolvimento do comércio e serviços, gerando empregos e renda para a população.

O prefeito Gustavo Carmo, que recentemente assumiu o cargo de diretor de Comunicação da União dos Municípios da Bahia (UPB), traz a experiência pelos trabalhos já desempenhados em outras funções públicas, inclusive como secretário de comunicação de Alagoinhas.

No começo do mandato a equipe gestora mobilizou a população alagoinhense para auxiliar no processo do planejar a cidade. Através de um programa de cidadania participativa, os moradores indicaram suas demandas e orientaram a destinação de recursos nos próximos anos.

“Todo início de gestão requer muito planejamento. Em Alagoinhas, estamos pensando a cidade a curto prazo, para os próximos quatro anos, e também para o bicentenário (Alagoinhas completará 200 anos de emancipação em 2053)”, afirmou.

Uma das inovações implantadas atinge a área da saúde, para facilitar a marcação para moradores da zona rural. “Queremos que os cidadãos possam agendar exames e consultas no território onde moram, sem a necessidade de se deslocar até a sede do município”, pontuou o gestor.

E é na área da saúde que está um dos principais desafios da sua gestão, visando reduzir custos para o município. “Alagoinhas é sede da macrorregião e recebe pacientes de outras cidades”, justificou o advogado e especialista em Gestão Pública Municipal. Dentre outras estratégias, busca a parceria com os governos do Estado e Federal.

Também a educação é prioridade para Gustavo Carmo e, para suprir um contexto histórico de demanda por vagas, autorizou licitação para retomar a construção de três creches, com orçamento de R$ 13,2 milhões. “Firmamos ainda parceria com o governo da Bahia, para construir mais três unidades de ensino, contemplando comunidades das zonas urbana e rural”, revelou.

Ao listar outras intervenções realizadas na pasta da Educação nestes 100 dias, citou aumento salarial para profissionais de área e abertura de processo seletivo simplificado para contratar 40 professores de forma temporária. A admissão de 196 profissionais de apoio para atender alunos com necessidades especiais teve boa repercussão na sociedade, assim como a adesão ao Programa Brasil Alfabetizado.

Para falar de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, destacou o diálogo com indústrias e empresas de medicamentos “e, principalmente, do setor de petróleo, diante da perspectiva de retomada dos investimentos da Petrobras na Bahia”. A possibilidade da implantação de uma refinaria e uma distribuidora de combustíveis já desperta a atenção de outras indústrias, que sinalizam o interesse de se instalar na cidade, afirmou.

Para favorecer abertura de novas empresas e ampliar as oportunidades de emprego no município, a prefeitura investiu em tecnologia e inovação focando a desburocratização de abertura dos empreendimentos com alvará digital. Outro avanço foi a adoção da plataforma online pela Vigilância Sanitária, permitindo que o solicitante acompanhe virtualmente o processo.

Em busca dos recursos federais através do PAC, o município validou as propostas da prefeitura, que, se forem selecionadas podem representam um aporte de aproximadamente R$ 135 milhões para áreas essenciais como educação, saúde, infraestrutura urbana, qualidade de vida e lazer.

Na área de infraestrutura, Alagoinhas é um dos 77 municípios baianos que conseguiram cadastrar projetos no PAC Seleções 2025, pleiteando cerca de R$ 82 milhões “para obras de macrodrenagem que resolverão problemas históricos de alagamentos na cidade”.

No setor da habitação, comemorou contrato assinado com a Caixa, no valor global de R$ 27,7 milhões, para a construção de um novo conjunto habitacional que deve beneficiar 168 famílias.

A instalação do Parque Industrial e Logístico do Litoral Norte e Agreste Baiano é também meta do gestor. Ele revelou ainda outros focos, como a modernização da Central de Abastecimento e a ampliação do saneamento básico para 100% da cidade.

Sobre o projeto ‘Tarifa Zero’, ele disse que é anseio popular o fim da tarifa no transporte público, “especialmente, para quem mais precisa para ir ao trabalho, à escola, ou para acessar serviços essenciais”.

Amargosa

Situada no Território de Identidade do Vale do Jiquiriçá, Amargosa é famosa pelas festas juninas e tudo que faz parte deste universo, como o forró, o licor e a hospitalidade dos moradores. A cidade de 36.522 se transforma em um grande arraiá neste período, quando o número de pessoas chega a triplicar em relação aos demais meses do ano.

Eleito com 55,93% dos votos, Getúlio Sampaio assumiu a cadeira de prefeito substituindo Júlio Pinheiro, de quem foi vice-prefeito na gestão anterior. “Pegamos a cidade arrumada e seguimos o ritmo acelerado de transformação”, disse Sampaio.

Com a proposta de dinamizar a administração, atualizar e qualificar os profissionais da área, neste início de abril, a prefeitura realizou o I Encontro de Gestão e Fiscalização, voltado à discussão das rotinas de planejamento, gestão e fiscalização dos contratos administrativos.

No evento acontece o lançamento do Primeiro Manual de Rotinas de Gestão e Fiscalização de Contratos, como referência essencial para os servidores. “Desde a gestão de Júlio (Pinheiro), que o município investe em tecnologia”, contou.

Ele disse que Amargosa está entre os primeiros municípios do Brasil a acabar com a papelada, conta com serviços virtuais e canais específicos para a população contatar a administração pública. Pontuou ainda que, para implantar a informatização a gestão teve apoio do Ministério da Gestão e Inovação.

Para ajustar a equipe, o prefeito fez algumas substituições de nomes, mas manteve parte do secretariado. “Estamos fazendo tudo para manter o ritmo dos trabalhos”, disse, acrescentando que para execução de novos projetos está buscando recursos.

“Nestes 100 dias lançamos um pacote que soma cerca de R$ 30 milhões, com parceria dos governos estadual e federal”, destacou.

Segundo o gestor, seu plano de governo tem foco principal em duas pastas: agricultura e educação, notadamente voltada para jovens e adultos. “Lançamos o Programa do EJA, para reforçar este segmento e reduzir o analfabetismo”, enfatizou.

A agricultura, conforme o mandatário, “é a vocação econômica do município, com grande potencial e espaço para a diversificação”, afirmou, lembrando que as principais culturas consolidadas são o cacau, mandioca e banana. “Temos condições favoráveis para a hortifruticultura, batatas, amendoim, entre outros”, apontou, citando que “Amargosa tem uma das três maiores feiras livres da Bahia, com possibilidade de escoar a produção local”.

Município com incidência dos biomas de Caatinga e Mata Atlântica, Amargosa faz parte do projeto Parceiros da Mata, lançado para beneficiar áreas rurais da Mata Atlântica da Bahia. Coordenado pelo governo estadual, o projeto soma investimentos de R$ 750 milhões até 2030, e beneficia 77 municípios.

Entre as novidades apresentadas este ano, o 1º Festival do Forró vai movimentar a cidade entre 19 e 20 de abril, abrindo oficialmente os festejos juninos na cidade. Com o tema 'Tradição e alegria na terra do forró', o festival vai preceder o São João, cujos festejos vão de 19 a 24 de junho. Junto com o Festival de Forró, o município vai receber a Feira Territorial de Agricultura Familiar e Economia Solidária.

“Estamos trazendo o festival, que é um sonho antigo da população e da administração”, conforme Sampaio, salientando que a expectativa é que o São João da Bahia seja lançado em Amargosa este ano.

Este ano a agricultura familiar também estará forte dentro do São João, segundo o prefeito, salientando que o festival e o São João acontecem no Bosque, um parque com 35 mil m² com muitas árvores, criando um ambiente propício para a diversão de pessoas de todas as idades.

Morro do Chapéu

Reeleita com 70,28% dos votos válidos para administrar Morro do Chapéu até 2028, Juliana Araújo atribui o resultado ao seu modelo de gestão “que foca em transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas em todas as áreas e nos quatro cantos do município”. Embora todo começo seja um desafio, ela reconhece que a segunda experiência é mais tranquila.

Nos primeiros 100 dias deste mandato ela usou a experiência adquirida para fazer os ajustes necessários, mantendo a essência da gestão, “que é melhorar todas as áreas, em especial os serviços essenciais, e cumprir com tudo aquilo que nós nos comprometemos com a população”, pontuou.

A gestora ressaltou que agora está mais fácil a condução dos trabalhos, porque está com as contas em dia. “Nosso foco é entregar ainda mais nesse segundo mandato, já que, no primeiro, encontramos uma prefeitura desorganizada, endividada e descredibilizada”, afirmou, destacando que quer fazer “um segundo governo ainda melhor do que o primeiro”.

Para ela, a chave para o sucesso da gestão é “montar a equipe com pessoas técnicas, competentes e comprometidas, ter um planejamento estratégico bem elaborado, ter disposição e coragem para enfrentar os desafios e fazer entregas para a população”, afirmou.

Com o trabalho que marcou a história do município, ela disse que no primeiro mandato assumiu com esse objetivo “e acredito que deu muito certo. Não apenas pela minha reeleição histórica, mas principalmente porque a gente vê que hoje Morro do Chapéu é outra cidade”.

Para a prefeita, a mudança é percebida pela população em todos setores, com destaque para a educação, “tanto na infraestrutura das escolas, quanto nas condições para o processo de ensino e aprendizagem”, disse, citando como fundamental também a ampliação e qualificação dos serviços de saúde. “Investimos pesado no turismo, fizemos uma transformação na infraestrutura, com quase 100% das ruas da sede calçadas, entre outras tantas conquistas”, avaliou.

Para aperfeiçoar sua administração, ela iniciou um MBA em governança. “Os desafios são muitos, mas hoje, com as contas organizadas, temos condições de fazer muito mais por Morro do Chapéu”, asseverou, acrescentando que quer investir em tecnologia, “de forma a reduzir a burocracia e aproximar cada vez mais o cidadão da gestão pública”, disse.

“Além de construir novos equipamentos, também valorizar cada vez mais os profissionais que atuam nessas áreas”, citou, afirmando que um dos seus principais desafios na educação “é elevar nosso IDEB para 7”.

A gestora pontuou ainda sobre o projeto de consolidar Morro do Chapéu como um dos principais destinos turísticos do estado. “Temos a vitivinicultura com muito potencial, com quatro vinícolas em atividade e outras três em fase de implantação”.

Dentre os eventos que movimentam a cidade e atraem visitantes, em maio acontece entre 2 e 4 a Festa Agro. Já o Festival de Inverno, marcado para os dias 8, 9 e 10 de agosto é importante para atração de novos empreendimentos.

Conhecida pelo cultivo de flores e a gastronomia, Morro do Chapéu tem também opções para o ecoturismo e o turismo ufológico. “Eu não tenho dúvidas que o turismo pode ser um elemento crucial para potencializar nosso desenvolvimento econômico e ampliar a geração de emprego e renda para o nosso povo”.

Para além das razões elencadas, o município se destaca pelas pesquisas científicas realizadas principalmente no Parque Estadual do Morro do Chapéu, através do Centro Integrado de Estudos Geológicos (Cieg).

Cachoeira

“Governar Cachoeira pela segunda vez é uma honra e, acima de tudo, um compromisso que carrego com responsabilidade e dedicação”, afirmou a prefeita reeleita Eliana Gonzaga, pontuando que o aprendizado da primeira gestão foi fundamental nesta nova etapa, “para aprimorar a formação de equipes, a elaboração de planos e a implantação de estratégias mais ágeis e eficientes”.

Ela foi enfática ao pontuar que aprendeu “que uma gestão forte se constrói com diálogo, planejamento e, principalmente, com um olhar atento às reais necessidades da população”, afirmou.

Ao avaliar os primeiros 100 dias deste mandato, a prefeita falou de “ações concretas que impactam diretamente na qualidade de vida dos cachoeiranos”, destacando como exemplo a requalificação da Praça da Faceira para servir de espaço de lazer com campo, quadra, quadra de areia e pista de cooper, garantindo mais saúde e bem-estar para a nossa gente.

Também a Praça do Alto da Rodagem foi construída pela gestão e entregue aos moradores para usufruto de pessoas de todas as idades e gêneros, com parque infantil, academia ao ar livre, bancos com jogos como dama e xadrez e um ambiente arborizado que proporciona momentos de descanso e convivência.

Orgulhosa, ela disse que o município conquistou um feito histórico na área da educação. “Três alunos da Escola Quilombola de São Francisco do Paraguaçu receberam o Prêmio Nacional da Educação Quilombola, entregue pelo presidente Lula” enfatizou.

Essa premiação, de acordo com a gestora “reafirma que Cachoeira agora é referência nacional na educação antirracista, um reconhecimento que nos motiva a continuar investindo em um ensino inclusivo e de qualidade”, asseverou.

Gonzaga citou que os programas do PAC estão em pleno andamento, com o cumprimento de todas as exigências para garantir obras fundamentais para o desenvolvimento da cidade.

Destinado ao segmento cultural, os recursos do PAC serão investidos na Casa do Samba de Dona Dalva, “um espaço dedicado à valorização e preservação das nossas tradições”, disse, destacando que no setor habitacional, o programa Minha Casa, Minha Vida avança na cidade, com a aquisição do terreno, onde as moradias serão construídas.

A prefeita ressaltou como relevantes os avanços do programa Mais Sorrisos nas Escolas, afetando diretamente a educação e a saúde das crianças através do atendimento itinerante com uma van equipada e profissionais capacitados.

“Reforçando nosso compromisso com o cuidado e a dignidade do nosso povo. No início de abril, realizaremos um grande mutirão oftalmológico, garantindo acesso à saúde visual para quem mais precisa”, enfatizou. Ainda na área da saúde, o município terá mais uma Unidade Básica (na Rua da Feira).

Para atender as demandas dos moradores de diversas comunidades do entorno, o projeto da Creche Escola na Laranjeiras está mais próximo de se concretizar. Nos últimos meses ganhou impulso com a compra do terreno. Também o transporte escolar foi reforçado com veículo próprio e adequado para a função.

Nos 100 primeiros dias foram pactuados convênios com instituições como a APAE, que presta atendimentos especializados e a Obra de Assistência Paroquial de Cachoeira, conhecida pelas ações sociais e educacionais fundamentais para o município.

O município reafirmou ainda compromissos com as filarmônicas Minerva Cachoeirana, Lyra Ceciliana e 25 de Junho, “que desempenham um papel essencial na preservação e promoção da cultura musical local”, afirmou a prefeita, acrescentando que “esses convênios representam um investimento direto no bem-estar da população e na valorização da identidade cultural de Cachoeira”.

Para o aquecimento da economia, a geração de empregos e renda, segundo a gestora, foi fundamental a instalação da Acelen em Cachoeira e o fortalecimento de parcerias público-privadas. As ações, apontou, “são marcos importantes desta gestão, pois impulsionam o desenvolvimento econômico do município e ampliam oportunidades para a população”.

Eliana Gonzaga ressaltou ainda que os desafios para os próximos anos são grandes, “mas nossa determinação é ainda maior. Continuaremos investindo na infraestrutura da cidade, na valorização da nossa cultura, na ampliação dos serviços de saúde e na geração de oportunidades para o nosso povo”, disse, ressaltando que “com trabalho, planejamento e amor por Cachoeira, seguimos firmes para construir um futuro ainda melhor para todos”, concluiu.

Lençóis

Encravada na Serra do Sincorá, Lençóis tem uma população hospitaleira, que valoriza sua história e suas belezas naturais, atrativos que movem o turismo, o carro chefe da economia local.

Reeleita com 82,44% dos votos válidos no pleito passado, a prefeita Vanessa Senna assumiu em janeiro a presidência do Consórcio Chapada Forte. Em março, assumiu a diretoria de Turismo e Cultura da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (Fecbahia), trabalhando com os demais municípios baianos na solução de problemas comuns.

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Lençóis concentra uma infraestrutura de hospedagem, alimentação e agências de turismo preparados para receber os visitantes brasileiros e estrangeiros.

Localizada na região central da Chapada Diamantina, a cidade é referência regional e mais uma vez confirma sua presença no Mapa do Turismo do Brasil. O reconhecimento é importante para as localidades, pois ajuda a nortear o aporte de recursos através do Ministério do Turismo.

E, para divulgar todo seu potencial, entre 12 e 16 de março uma equipe representando o município participou com um estande na Better Tourism Lisbon (BTL), em Portugal, considerada a maior feira de turismo daquele País.

A entrega do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está entre as principais conquista nos primeiros 100 dias desta gestão. Teve destaque também o início das obras do hospital de grande porte, uma antiga demanda da população, que vai proporcionar uma estrutura adequada para o atendimento dos moradores e visitantes.

A aquisição de veículos é outra vitória do município neste início de 2025. Para reforçar a Segurança Pública chegou uma nova viatura para a Polícia Civil. Já na área da Educação e Saúde o município está com um novo ônibus escolar com acessibilidade e uma ambulância.

No setor de infraestrutura a administração municipal está investindo na pavimentação de diversas localidades do município, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população.

No segmento cultural, o município implementou nestes 100 dias o grupo de fanfarra no distrito de Tanquinho, fortalecendo a atividade, promovendo a inclusão e o protagonismo da juventude na zona rural.

Também no esporte a cidade se destacou com diversos pódios no Campeonato Baiano nas modalidades de Wrestling, Basquete e Jiu-Jitsu deste ano, somando 18 medalhas, das quais 16 de ouro.