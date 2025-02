Gustavo Carmo vai assumir a Comunicação da UPB

Gustavo Carmo - Foto: Divulgação

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), será o próximo diretor de Comunicação da União dos Municípios da Bahia (UPB). O gestor aceitou o convite feito pelo futuro presidente, Wilson Cardoso (PSB), que será empossado no dia 31 de março, e vai assumir a pasta com a experiência de ter sido secretário municipal de Comunicação de uma das maiores cidades do estado, entre os anos de 2018 e 2020.

“Sinto-me extremamente honrado com o convite e mais do que disposto a trabalhar, ao lado do corpo diretivo, para que a UPB – essa instituição que há seis décadas presta relevantes serviços ao povo da Bahia –, faça ecoar cada vez mais a voz dos cidadãos que são representados pelas administrações municipais. A comunicação é fundamental para que se possa escutar as demandas dos municípios, estabelecer um diálogo cada vez mais próximo com os órgãos públicos estaduais e federais, e prestar contas das ações à população, principal beneficiada com as iniciativas das Prefeituras”, comenta Gustavo Carmo.

Advogado e especialista em Gestão Pública Municipal, Gustavo acumula experiências em funções estratégicas na cidade de Alagoinhas. Foi presidente da Câmara de Vereadores, secretário de Comunicação, Educação, Governo e, por duas vezes, de Relações Institucionais. À frente do Poder Legislativo, dentre outras iniciativas, criou a TV Câmara, um marco no processo de democratização do acesso ao trabalho dos vereadores e às discussões sobre os rumos da cidade.

Agora, na condição de prefeito, Gustavo Carmo inicia um trabalho voltado para o desenvolvimento econômico e social de Alagoinhas. Entre as diversas ações definidas no plano de governo, estão a regularização e regulamentação de áreas para a instalação de novas indústrias, a implantação do parque industrial e logístico do Litoral Norte e Agreste baiano, e do programa Tarifa Zero, de gratuidade no transporte público.