Ignorados por Colbert, mototaxistas protestam em Feira de Santana

Mototaxistas e entregadores por aplicativo realizaram um protesto nesta segunda-feira, 26, em frente à sede da Prefeitura de Feira de Santana. O objetivo foi cobrar investimentos na infraestrutura viária do município.

De acordo com os trabalhadores, além de enfrentar problemas com buracos e asfalto irregular, têm sido ainda vítimas de acidentes causados pela má sinalização e conservação das avenidas, além de problemas com o não funcionamento regular de semáforos em cruzamentos importantes da cidade.

O diretor da Associação de Motoristas e Motociclistas do Estado da Bahia (AMABA) em Feira de Santana, Pedro Neto Bastos de Freitas, disse que pelo menos 12 mil trabalhadores têm sido afetados. Pedro relatou as dificuldades encontradas no dia a dia dos mototaxistas e entregadores por aplicativo, como a má iluminação das vias públicas e a ausência do serviço de capinagem nas ruas.

Ainda de acordo com Pedro, o problema somado aos buracos obrigam os mototaxistas a reduzirem a velocidade, o que facilita a atuação de criminosos.



"Às vias públicas mal iluminadas, com muita vegetação e repletas de buracos. Essas condições, além de facilitar acidentes, permitem que criminosos se escondam, e a gente acaba sendo vítima de assaltos ao embarcar e desembarcar passageiros. Os buracos nas vias obrigam-nos a reduzir a velocidade e parar frequentemente, tornando-nos alvos fáceis para os meliantes. Essa situação também tem contribuído para a ocorrência de acidentes e causado prejuízos aos trabalhadores", afirmou.

Freitas ressaltou que, apesar do apoio da Polícia Militar, a falta de ação da prefeitura contribui para colocar em riscos os trabalhadores.

"Nos sentimos acolhidos pela Polícia Militar, que sempre abre as portas da instituição para ouvir nossas sugestões e demandas. O mesmo não posso dizer da prefeitura. Se não há uma iluminação pública eficiente, se os matos crescem e tomam conta da cidade, se há buracos nas vias públicas, logo a população está exposta a riscos", criticou.

Os mototaxistas e entregadores não foram atendidos pelo prefeito Colbert Martins (MDB) durante o ato em frente à Prefeitura.